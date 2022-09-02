Gazprom: Kuzey Akım 1 belirsiz bir süre için kapalı kalacak - Son Dakika
Üye Girişi

Gazprom: Kuzey Akım 1 belirsiz bir süre için kapalı kalacak

02.09.2022 20:35
Gazprom: Kuzey Akım 1 belirsiz bir süre için kapalı kalacak

Almanya'ya doğal gaz sevkiyatını üç günlüğüne durduran Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1'in belirsiz bir süreliğine kapalı kalacağını duyurdu.

Almanya'ya doğal gaz sevkiyatını üç günlüğüne durduran Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1'in belirsiz bir süreliğine kapalı kalacağını duyurdu. Şirket, buna hattaki bir sızıntıyı gerekçe gösterdi.Rus enerji devi Gazprom, Almanya'ya Rus gazını taşıyan Kuzey Akım 1 hattının belirsiz bir süre için kapalı kalacağını duyurdu. Şirket, buna gerekçe olarak, St. Petersburg yakınlarındaki Portovaya kompresör istasyonunda tespit edilen bir sızıntıyı gösterdi.

Gazprom, boru hattındaki doğal gaz akışını, 1 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle durdurmuştu.

Federal Ağ Ajansı kalıcı bir kesintiye karşı uyarmıştı

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur) Başkanı Klaus Müller Gazprom'un kararını "teknik açıdan anlaşılmaz" olarak yorumlamıştı. Müller, bunun, doğal gaz sevkiyatının Moskova tarafından Avrupa'ya yönelik bir tehdit aracı olarak kullanılmasına yönelik yeni bir bahane olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Moskova'nın "her sözde bakım sonrası siyasi bir karar aldığını" hatırlatan Müller, " Rusya'nın yine aynısını yapıp yapmayacağını ancak Eylül ayının başında anlayabileceklerini" söylemişti.

Almanya'da şu an doğal gaz depolarının doluluk oranın yaklaşık yüzde 85 olduğunu belirten Federal Ağ Ajansı Başkanı, Berlin'in olası kesintilere daha hazırlıklı olduğunu kaydetmişti.

Peskov'dan "yaptırım kaynaklı teknik sorun" açıklaması

Avrupa Birliği'nin Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya karşı kapsamlı yaptırımları devreye sokmasının ardından Moskova, bakım çalışmaları gerekçesiyle Kuzey Akım 1 boru hattından Almanya'ya gaz sevkiyatını Haziran'da kapasitenin yüzde 40'ına, geçen ay da yüzde 20'sine kadar düşürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Salı günü yaptığı açıklamada, doğal gaz sevkiyatlarının durdurulmasının tek sebebinin, Rusya'ya yönelik yaptırımların yol açtığı "teknik sorunlar" olduğunu söylemişti. Peskov, "Rusya'ya uygulanan yaptırımların, normal bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasına müsaade etmediğini" belirtmişti.

Rus devletinin kontrolündeki Gazprom, 2022'nin ilk altı ayında Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen rekor seviyede kar elde ettiğini duyurmuş, söz konusu dönemde 2,5 trilyon ruble (Yaklaşık 41,6 milyar euro) kara geçtiğini açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Yaptırımlara karşı en büyük kozlarını oynadılar! Rusya, Avrupa'nın gazını tamamen kesti Yaptırımlara karşı en büyük kozlarını oynadılar! Rusya, Avrupa'nın gazını tamamen kesti Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz süreliğine durdurulduğunu açıkladı.
Kaynak: Deutsche Welle

Almanya, Gazprom, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazprom: Kuzey Akım 1 belirsiz bir süre için kapalı kalacak - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
20:33 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori
19:57 21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:50 Aracını park eden polisi "Burası bizim yerimiz" diyerek döven saldırganlar serbest bırakıldı
18:34 Kuveyt,15 bin yabancı işçiyi sınır dışı etti
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 20:57:50. #1.11#
SON DAKİKA: Gazprom: Kuzey Akım 1 belirsiz bir süre için kapalı kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement