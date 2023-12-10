Gazze\'de tuhaf işler oluyor! Çıplak şekilde esir alınan 100 erkeği bilinmeyen bir adrese götürdüler

Daha ne kadar zulmederler diye beklerken gelen son görüntü pes dedirtti

Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail infial yaratan hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde onlarca Filistinli erkeği iç çamaşırlarına kadar soyduğu ve kamyonlarla naklettiği görüntüler ortaya çıkan İsrail ordusunun hedef aldığı Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki 100 Filistinli erkeği elleri arkadan bağlı ve çıplak bir şekilde esir aldıktan sonra bilinmeyen bir adrese götürdüğü aktarıldı.

CİBALİYE MÜLTECİ KAMPI İSRAİL'İN KONTROLÜNE GEÇMEK ÜZERE

İsmini vermek istemeyen bir İsrailli yetkili yerel medyaya, Cibaliye mülteci kampının yarın itibariyle tamamen İsrail ordusu kontrolüne geçmesini beklediğini söyledi. İsrail, son bir haftadır Cibaliye Mülteci Kampı'nın da olduğu yüksek nüfuslu bölgelere hem havadan hem de top atışlarıyla saldırıyor. Birleşmiş Milletler'e göre bölgede savaştan önce 116 bin kişi yaşıyordu.

100 ERKEĞİ BİLİNMEYEN BİR ADRESE GÖTÜRDÜLER

Al Jazeera'nin haberine göre ise Cibaliye'de Birlemiş Milletler'e ait okullarda yaklaşık dört saat önce 100 erkek İsrail ordusu tarafından elleri arkadan bağlı ve çıplak bir şekilde esir alındı. Sokakta yapılan aralamalar sonrası bu kişiler İsrail tarafından bilinmeyen bir adrese götürüldü.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

17 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

ÇATIŞMALARDA 93 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.