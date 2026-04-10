Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
Gazze\'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü
10.04.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gazze\'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü
Haber Videosu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde çocukların eğitim aldığı "çadır sınıflara" açtığı ateş sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu Ritac Rihab yaşamını yitirdi. Rihab'dan geriye kefenlenmiş görüntüleri kaldı.

Gazze Şeridi'ne yönelik 2 yıldır insanlık ve hukuk dışı katliam saldırılarına devam eden İsrail, yine çocukları hedef aldı. 

ÇADIR SINIFA ATEŞ AÇTI

Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal eden İsrail ordusu, Filistinli çocukların eğitim gördüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Ubeyde el-Cerrah Okulu'na bağlı çadır sınıfa ateş açtı.

Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü

9 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

9 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Ritac Rihab, çadırda eğitim aldığı sırada İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef oldu. Şifa Hastanesi'ne kaldırılan küçük Rihab, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü

İsrail askerlerinin ateşkesi ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Rihab'dan geriye sadece kefenlenmiş görüntüleri kaldı.

Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü

72 BİN 317 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 317'ye ulaştı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 738 kişi öldürüldü, 2 bin 36 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Saldırı, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika İsrail Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nurettin Yucel Nurettin Yucel:
    Yazıklar olsun tüm insanlığa. 15 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:27:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.