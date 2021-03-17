Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu - Son Dakika

Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu
17.03.2021 14:29
Gebze'de haciz işlemi sırasında öldürülen Avukat Ersin Arslan için Çağlayan Adliyesi'ndeki meslektaşları saygı duruşunda bulundu.
Gebze'de haciz işlemi sırasında öldürülen Avukat Ersin Arslan için Çağlayan Adliyesi'ndeki meslektaşları saygı duruşunda bulundu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün icra memurlarıyla birlikte hacze gelen Avukat Ersin Arslan, Y.Y. isimli zanlı tarafından tabancayla vurarak öldürmüştü. Genç avukatın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan otopsi işleminin ardından cenaze yakınları tarafından alınarak Esenler'e götürüldü.
Öldürülen genç avukatın meslektaşları Çağlayan Adliyesi'nde saygı duruşunda bulundu. Adliye içerisindeki atrium alanında toplanan avukatlar 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi. - İSTANBUL
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