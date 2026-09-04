Gece yarısı yolun ortasında gördüler! Arabayı bırakıp yanına koştular

İzmir'de gece saatlerinde yaşanan olayda, yol üzerinde hareketsiz halde bulunan bir kişiyi fark eden gençler araçlarını durdurdu.

Trafiğin aktığı noktada yerde kalan kişinin tehlikede olduğunu gören gençler, araçtan inerek yanına gitti ve durumunun iyi olup olmadığını anlamaya çalıştı.

"ALKOLLÜ MÜSÜN?"

Gençler, kendisine "Alkollü müsün?" diye seslenerek tepki vermesini sağlamaya çalıştı. Ardından "Kalk dayı, kalk" sözleriyle yol ortasında kalmaması için yardımcı oldular.

Bir süre sonra kendine gelen kişi ayağa kalkarak yol kenarına geçti ve kaldırıma oturdu.

OLASI BİR KAZANIN ÖNÜNE GEÇTİLER

Gece saatlerinde görüş mesafesinin daha düşük olduğu yolda hareketsiz şekilde kalan kişinin, sürücüler tarafından geç fark edilmesi ciddi bir kazaya yol açabilirdi.

Gençlerin durumu fark ederek araçlarını durdurması ve müdahale etmesiyle kişi trafik akışının bulunduğu yoldan güvenli bir noktaya geçti.