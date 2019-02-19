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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

1 saat önce

Şanlıurfa'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

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Şanlıurfa'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Şanlıurfa'da bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Büyükşehir: Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)

Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı)


Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı)

Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı)

Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı)

Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı)

Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı)

Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı)

Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı)

Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı)

Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı)

Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı)

Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi


Akçakale: Ahmet Geçit


Birecik: Hüseyin Kıran


Bozova: Şıhmüslüm Bayar


Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra


Eyyübiye: Sinan Kılıç


Halfeti: Ekrem Morçiçek


Harran: Mehmet İngin


Hilvan: Ali Turan Avcı


Siverek: Fatih Mehmet Bucak


Suruç: Kemal Eşsiz


Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu

Halkların Demokratik Partisi


Büyükşehir: Hidayet Enmek

Halfeti: Abdurrahman Çiftçi


Birecik: Hakan Arıcı


Haliliye: Şerif Bendaş


Eyyübiye: Mahmut Memitanlı


Karaköprü: Rıdvan Yavuz


Viranşehir: Hıdır Oktay


Suruç: Hatice Çevik


Hilvan: Bişar Tüysüz


Ceylanpınar: Mehmet Ali Kahraman


Bozova: Mahmut Çakmak


Siverek: Turan Tüysüz

Milliyetçi Hareket Partisi

Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)

İyi Parti

Akçakale: Ömer Ay

Ceylanpınar: Suna Çoşkun

Karaköprü: Yunus Çoban

Halfeti: Mahmut Yaman

Bozova: Mehmet Kaya

Birecik: Mehmet Hicri

Eyyübiye: Murat Demirkan

Viranşehir: Adnan Çiftçi

Haliliye: Mustafa Reşat Dağ

Suruç: Tuba Çoşkun

Saadet Partisi

Büyükşehir: Sabahattin Cevheri

Akçakale: Abdulhakim Ayhın

Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier

Bozova: Muhittin Meral

Ceylanpınar: Ali Yiğit

Eyyübiye: Halil Yiğit

Halfeti: Kemal Ayhan

Haliliye: Mustafa Hekimoğlu

Harran: Halit Kılıçarslan

Hilvan: Hanif Düzme

Karaköprü: Essum Aslan

Siverek: Hüseyin Solak

Suruç: Mehmet Şener

Viranşehir: Muhammet Kurt

Demokrat Parti

Ceylanpınar: Menderes Atilla

Harran: Mehmet Özyavuz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:27 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Şanlıurfa, Politika
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