"Geçmişten Günümüze Sinemamızda Set Fotoğrafları Sergisi" sinemanın görünmeyen kısmını sergiliyor

Küratörlüğünü başarılı yönetmen Reis Çelik'in üstlendiği "Geçmişten Günümüze Sinemamızda Set Fotoğrafları Sergisi", İstanbul Sinema Müzesi'nin üst katında açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, İstanbul Sinema Müzesi ve Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteğiyle açılan sergi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, dünyanın bütün şehirlerinin kendi kültürlerini anlatmak istediğini, bunun için bütün dünyada şehir kültür festivalleri yapıldığını söyledi.

Demircan, müzik, tiyatro ve opera sanatlarının hikaye anlattığını belirterek, "Sinema hepsini paket bir şekilde veriyor. Sinema neden yedinci sanat? Çünkü ilk altısı sinemanın içinde. Tiyatro da müzik de var. Hepsi sinemanın içinde. Bir defa çekiyorsun tekrar tekrar izleniyor. Tiyatro, opera... Hazırlığı iki gün, oynaması bir gün. Sinemada dekor duruyor, çekiliyor, milyonlar izliyor. Sinema inanılmaz bir şey. Dolayısıyla sinema kültürün bir numaralı taşıyıcısı. Dünyanın 152 ülkesine gidiyor. Böyle bir sanat liderlerine, reislerine ne denir ki." değerlendirmesinde bulundu.

Beyoğlu'nun Türk sineması için önemine işaret eden Demircan, "Malatya'da kayısı, Beyoğlu'nda sinema üretilir. Beyoğlu bir masalhanedir, hayalhanedir. Yayıncı da sinemacı da buradadır. Yani aslında Beyoğlu, Eski Roma İmparatorluğu'ndan bu yana bir idare merkezi olarak hayalleri kuran yerdir." diye konuştu.

"Sinemada kamera arkası pek bilinmiyor"

Yönetmen Reis Çelik de AA muhabirine, sergide 100. yıla atıfla yaklaşık 100 fotoğrafa yer verildiğini ve sergiyi sinema emekçilerine ithaf ettiklerini söyledi.

Çelik, şunları kaydetti:

"1900'lerin başından 1900'lerin sonuna kadar. Sinemamızın bilinmeyen bir tarafı var, o da kamera arkası. Özellikle kamera arkasında neler oluyor? Bunu yansıtan fotoğraflar çok az. Kamera önünü herkes tanıyor ama arkasını kimse bilmiyor. Biraz sinema emekçilerinin, bu konuda emek vermiş insanların da göründüğü bir perspektiften bakarak, kamera arkası, set fotoğrafları sergisi yapalım dedik. 3-5 ay arşivlere girdik, sandıkları açtık, arşivlere ulaştık ve bulabildiğimiz fotoğraflar içinden bunları seçtik. Bir tür belgesel aslında, çünkü setin arkasında o zaman hangi teknolojiyi kullanıyorduk, kamerasından ışığına kadar, set işçileri, kameramanlar, nasıl ve hangi koşullarda çalışıyordu? Büyük starlar, büyük oyuncular ve yönetmenler sette nasıl bir durumdaydı? Çok ilginç fotoğraflar çıktı karşımıza. Sinema tarihinin kamera arkası gibi bir şey yapmış olduk."

Reis Çelik, sergide Türk sinemasının neredeyse tüm önemli isimlerinin fotoğraflarının görülebileceğini, Lütfi Ömer Akad'dan, Yılmaz Güney'e, Ali Özgentürk'ten Zülfü Livaneli'ye, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'ten Zeki Müren'e, 1990'lardan sonra ise Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz ve Derviş Zaim'in de aralarında bulunduğu önemli isimlerin fotoğraflarının yer aldığını ifade etti.

Sergi, 12 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.