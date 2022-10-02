"Sizlere söz veriyoruz, Türkiye rahat nefes alacak. Nazik ev sahipliği için CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile değerli katkıları için tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. Biz kazanacağız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Davutoğlu: Söz Veriyoruz, Türkiye Rahat Nefes Alacak - Son Dakika

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