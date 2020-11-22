Depremzedeler için yapılan Gelincik Tepesi konutlarında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Depremzedeler için yapılan Gelincik Tepesi konutlarında çalışmalar sürüyor

22.11.2020 16:03
Depremzedeler için yapılan Gelincik Tepesi konutlarında çalışmalar sürüyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin, 24 Ocak'ta yaşanan Elazığ Sivrice depreminin ardından, Malatya'da TOKİ Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Orduzu bölgesi Gelincik Tepe mevkiinde yapılan 1.500 konutun bağlantı yolları ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin, 24 Ocak'ta yaşanan Elazığ Sivrice depreminin ardından, Malatya'da TOKİ Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Orduzu bölgesi Gelincik Tepe mevkiinde yapılan 1.500 konutun bağlantı yolları ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Orduzu Bölgesinin, 1/1000 ve 1/5000'lik imar planlarının tamamlanması sonrasında Orduzu Gelincik Tepesi'nde yapımı devam eden konutların Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre entegrasyon sağlaması için ilgili bağlantı yol akslarının kamulaştırılması süreci devam ediyor. Vatandaşlara ait olan ve yol aksında kalan arazilerin üzerindeki enkaz ve ağaç bedelleri tespit edilerek ödenmeye başlandı. Gelincik Tepesi'nde devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Değerlendirme toplantısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, ilgili firma yetkilileri ile birlikte şube müdürleri de katıldı.

Gelincik Tepesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili gerçekleştirilen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, yapılan çalışmaların bahar dönemine kadar tamamlanacağını belirtti. Okyay, "24 Ocak Elazığ Sivrice depreminden sonra TOKİ Başkanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Gelincik Tepesi'ne yapılan 1.500 konutun şehirle ve alt merkezle entegresini sağlamak açısından belediyemiz tarafından bağlantı yollarının kamulaştırılma çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede yaptığımız kamulaştırma çalışmalarından sonra müellif firmada yol çalışmalarına başladı. Şuan ihata duvarları ve istinat duvarları çalışmalarına başlanıldı. En kısa zamanda inşallah bahar dönemine kadar yollarımızın imalatları tamamlanmış olacak. Bu bölgede yaşam başladığı zaman ulaşım problemleri de Büyükşehir Belediyemiz tarafından, ilgili müellif firma tarafından ve TOKİ Başkanlığı tarafından çözülmüş olacak. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına, işlerini kolaylaştırmak adına elimizden gelen çabayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda gösteriyoruz. Bizlerde vatandaşlarımızın mağdur olmamaları açısından gerek üzerindeki enkaz bedelleri olsun, gerek yol kamulaştırma bedelleri olsun, gerek arsalarının, bahçelerinin yol aksında kalan kısımlarının bedellerini ödeme açısından gerekli çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yapılan çalışmaların bölgeyi kullanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Gelincik Tepesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili müellif firma yetkilisi Serhat Bahadır ise "TOKİ Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 120 gün gibi kısa bir süre içerisinde inşallah Gelincik Tepesi yollarını tamamlamayı düşünüyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızda Sayın Başkanımıza ve Malatya Büyükşehir Belediyesine bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - MALATYA

Depremzedeler için yapılan Gelincik Tepesi konutlarında çalışmalar sürüyor
Depremzedeler için yapılan Gelincik Tepesi konutlarında çalışmalar sürüyor
Depremzedeler için yapılan Gelincik Tepesi konutlarında çalışmalar sürüyor

Selahattin Gürkan, Malatya, Orduzu, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremzedeler için yapılan Gelincik Tepesi konutlarında çalışmalar sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi Fırında hamur taşınan asansöre sıkışan işçi feci şekilde can verdi Erdoğan'dan Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışına yanıt: Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz İstanbul'da bir gecede 747 kişiye 1 milyon 729 bin TL ceza kesildi Oyun oynarken üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Düğünde fenalaşarak vefat eden oğlunun kaybına dayanamayan acılı anne 1 saat sonra kalp krizi geçirdi İETT otobüsü devrildi! Şans eseri boş olan aracın şoförü kazayı yara almadan atlattı Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada
Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi         
16:33
Hatayspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı Hatayspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı         
15:31
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu         
14:47
Son Dakika! Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz         
14:31
Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk, 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk, 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı         
13:39
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu         
11:04
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 16:49:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedeler için yapılan Gelincik Tepesi konutlarında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei