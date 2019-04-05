Son Dakika Haberleri: Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması" Finali Yapıldı

Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması" Finali Yapıldı

42 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması"nın Türkiye finali Kırşehir'de gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması"nın Türkiye finali Kırşehir'de gerçekleştirildi.

Kırşehir Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Hoca Ahmet Yesevi Camisinde gerçekleştirilen final yarışmasına, bölge birincileri olan 10 ilin genç hatipleri katıldı.

Seçici kurul başkanlığını Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'n yaptığı yarışmada sıralamaya giren yarışmacılar tek tek minbere çıkarak 15'er dakikalık hutbe performanslarını sergiledi.

Yarışma sonunda Kocaeli Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Emre Genç birinciliği, İstanbul Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Yavuz Kavzan ikinciliği, Aksaray Merkez Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Servet Ulu üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren hatiplere ödülleri Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:27 Kaynak: AA

Kırşehir, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çoban Barış, İlk Kez Oy Kullandığı Seçimde Muhtar Oldu Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Mazbatasını Alması Halaylarla Kutlandı Son Dakika! AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor Son Dakika! AK Parti'den Büyükçekmece Krizi İle İlgili İlk Açıklama: Nüfus Müdürü Tutuklandı, Usulsüzlük Var Ama Seçimin Tekrarı Talebimiz Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:09:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması" Finali Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]