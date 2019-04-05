Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması" Finali Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç
Hatipler Minberde Hutbe Yarışması"nın Türkiye
finali Kırşehir
'de gerçekleştirildi.
Kırşehir Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Hoca Ahmet Yesevi
Camisinde gerçekleştirilen final yarışmasına, bölge birincileri olan 10 ilin genç hatipleri katıldı.
Seçici kurul başkanlığını Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman
'n yaptığı yarışmada sıralamaya giren yarışmacılar tek tek minbere çıkarak 15'er dakikalık hutbe performanslarını sergiledi.
Yarışma sonunda Kocaeli
Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Emre Genç
birinciliği, İstanbul Beylikdüzü
Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Yavuz
Kavzan ikinciliği, Aksaray Merkez
Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Servet Ulu üçüncülüğü elde etti.
Dereceye giren hatiplere ödülleri Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.