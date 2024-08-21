Genç Parti İstanbul İl Başkanı Uğur Toptaş, Göreve Başladı

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(İSTANBUL) - Genç Parti'nin siyasi faaliyetlerini yürüten Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur, gerçekleştirdiği bir dizi görüşmenin ardından İstanbul'u genç iş insanı Uğur Toptaş'a emanet etti. Genç Parti İstanbul İl Başkanı Uğur Toptaş, "Yıkıcı değil, yapıcı politikalarla, polemik değil, çözüm üreten deneyimli bir kadroyla geliyoruz" dedi.

Yeni dönem çalışmalarını "Herkes için zenginlik, herkes için özgürlük" sloganı altında toplayan Genç Parti'de gözler İstanbul'a çevrildi. Mazbatasını alarak göreve başlayan Genç Parti İstanbul İl Başkanı Uğur Toptaş, yeni göreviyle ilgili açıklama yaptı.

15 yıldan fazla bir aranın ardından seçime girdiklerinin ve 11'inci parti olarak seçimlerden çıktıklarının altını çizen Uğur Toptaş, şunları kaydetti:

"Bunu elbette bir başarı olarak görmüyoruz ve öyle yansıtmak gibi bir amacımız da yok. Ancak bizim buradan anladığımız ve anlatmak istediğimiz, hiçbir görünür siyasi faaliyeti olmadan girdiği seçimlerden Genç Parti'nin gerçek bir muhalefet adayı olarak çıktığıdır. Evet bu belki de toplumsal hafızanın oy pusulasına yansımasıdır biraz ama aynı zamanda halkın mevcut siyasi atmosfere, gergin ve yorgun siyaset tarzına bir itirazıdır. Halkın siyasete dair aradığı taze kandır. Genç Parti'nin bugüne izdüşümünü özellikle burada aramak gerektiğini düşünüyorum."

Türkiye'de siyasetin on yıllar içinde biriken bir özgül bir ağırlığının olduğunu ancak bu ağırlığın aynı zamanda hantallaşma yarattığına dikkati çeken Genç Parti İstanbul İl Başkanı Toptaş, şöyle devam etti:

"Ama değişen dünyanın ve de Türkiye'nin gençliğinin bu hantallaşmaya çok güçlü bir itirazı var. Bu nedenle genç arkadaşlarımız gerek eğitim için, gerekse kariyer için yurt dışına açılmak istiyor. Evet birçok maddi-manevi etken var ama en önemlisi de gelecek kurgusu. Türkiye'de insanlar geleceğini kurgulayamadan yaşıyor ve buna neden olan sisteme de itiraz ediyor. Ben de eğitiminin, yaşamını yurt dışında geçirmiş bir gencim. Ben bu süreçten sonra, aslında gelecek planım açısından çeşitli riskleri de göze alarak ülkeme döndüm ve hayatımı burada yeniden şekillendirdim. Ancak benim yaptığımı seçmeyen, seçemeyen milyonlarca genç arkadaşımız var. Bakınız, benzer saiklerle 13 milyon seçmenimiz sandığa gitmedi son yerel seçimlerde. Yapılan araştırmalara göre seçmenin yüzde 30'u herhangi bir seçim yapmak konusunda kararsız, yaklaşık yüzde 15'i sandığa gitmeyi gereksiz ya da faydasız olduğunu düşünerek reddediyor. Bu ortamda Türkiye'nin geleceğinden bahsedemeyiz."

Genç Parti'nin gelecekleri için mücadele eden gençlerin, evlatları için hayat kavgası veren anne-babaların partisi olduğunu belirten Toptaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yurttaşlarımızı Genç Parti saflarına çağırıyorum"

"İşte bu hantallaşmayı ortadan kaldırma iddiasıyla geliyoruz. Genç Parti, ülkenizden umudu kesmemeniz için yeniden ayağa kalkıyor, herkes için zenginlik, herkes için özgürlük istemek için ayağa kalkıyor. Umudun yine kendi ellerimizde olduğunu bir kez daha göstermek için kapılarını açıyor. Hem Genç Parti İstanbul İl Başkanı olarak, hem de memleketinden umudu kesmemekte inat etmiş bir genç olarak yurttaşlarımızı Genç Parti saflarına çağırıyorum. Yıkıcı değil, yapıcı politikalarla, polemik değil, çözüm üreten deneyimli bir kadroyla geliyoruz. Defalarca başardık, bir kez daha başarırız; biliyorum. Türkiye Genç Parti ile daha güzel olacak."