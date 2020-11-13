Genç sanatçı, ödülünü Bakan Ersoy'un elinden aldı - Son Dakika

Genç sanatçı, ödülünü Bakan Ersoy'un elinden aldı

13.11.2020 16:52
Genç sanatçı, ödülünü Bakan Ersoy'un elinden aldı, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Abdulvahap Uzunbay, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 6. Genç Sanat Güncel Sanat Proje Yarışmasında, "Dört Boyutluluk" isimli çalışması ile "Başarı Ödülü" kazandı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Abdulvahap Uzunbay, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 6. Genç Sanat Güncel Sanat Proje Yarışmasında, "Dört Boyutluluk" isimli çalışması ile "Başarı Ödülü" kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ülkemizdeki güncel sanatı desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek ve yenilikçi üretimleri arttırmak amacıyla düzenlediği 6. Genç Sanat Güncel Sanat Proje Yarışmasında, Atatürk Üniversitesi adına yarışmaya katılan Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı yüksek lisans öğrencisi Abdulvahap Uzunbay "Dört Boyutluluk" isimli çalışması ile "Başarı Ödülü" aldı.

Ödülünü İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür merkezinde düzenlen törenle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan alan Abdulvahap Uzunbay sırasıyla; 'BASE 2018', 'Ayvansaray Üniversitesi Rota Sanat Yarışması' ve 'Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması' gibi jürili sergilerde Atatürk Üniversitesini temsilen yer aldı ve çeşitli başarılar elde etti.

Rektör Çomaklı Başarılı Öğrenciyi Tebrik Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 100. Yılı'na ithaf edilen ve İbn-i Haldun'un "Coğrafya Kaderdir" sözünün kavramsal çerçeve olarak belirlendiği bu yıl ki ödül töreninde Atatürk Üniversitesi ismini başarıyla temsil eden Abdulvahap Uzunbay ile gurur duyduklarını dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Ödül alan öğrencimizin bu başarısı; sanatçı adaylarımızda tarih bilincinin, estetik kaygıların, kültürel donanımın, toplum ve çevre duyarlılığının oluşmasında teşvik edici bir rol oynayacağına inanıyorum" dedi.

Uzunbay'ın lisans eğitimini de Atatürk Üniversitesinde aldığını hatırlatan Rektör Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite vizyonu doğrultusunda öğrencilerin daha da kapsamlı çalışma ortamlarına kavuştuklarını ve sundukları her projeye üniversite tarafından daha fazla destek verildiğini söyledi. Aldığı ödül nedeniyle öğrencisini tebrik eden Rektör Çomaklı: Abdulvahap'a yaşattığı gurur için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Genç sanatçı, ödülünü Bakan Ersoy'un elinden aldı
Genç sanatçı, ödülünü Bakan Ersoy'un elinden aldı
Genç sanatçı, ödülünü Bakan Ersoy'un elinden aldı

Atatürk Üniversitesi, Yüksek Lisans, Turizm, Resim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç sanatçı, ödülünü Bakan Ersoy'un elinden aldı - Son Dakika


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