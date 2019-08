"Gençlerin terör örgütlerine yönelmesini engellemeliyiz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Irak Fıkıh Konseyi Başkanı Ahmed Hasan et Taha ve beraberindeki alimlerle bir araya geldi.

Mekke'deki Cidde Din Hizmetleri Ataşelik Binası'nda gerçekleşen görüşmede Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Iraklı heyete teşekkür etti.



Başkan Erbaş, dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanların kutsal topraklarda birliğini görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "İnşallah hiçbir problem yaşamadan Arafat vakfesini de tamamlayarak hacılarımızın görevlerini yerine getirmesini sağlamış oluruz." dedi.



Irak Fıkıh Konseyinin yaptığı faaliyetlerin çok önemli olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Bağdat asırlar boyunca ilmin merkezi olmuş, bugün de sizlerin sayesinde bunu devam ettiriyor. Bunun kesintiye uğramasına asla müsaade etmemeliyiz. Milletlerin, devletlerin hayatında zaman zaman inişler, çıkışlar olabilir. Önemli olan sabır ve tahammülle din-i mübini, İslam'ı gençlere, çocuklara intikal ettirmek. Bunun için de ilim ve eğitim faaliyetlerinden başka yol olmadığını düşünüyorum. Türkiye ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz."

Erbaş, yapabilecekleri önemli iş birliklerinden birinin de Irak'tan Türkiye'ye öğrenci gönderildiği takdirde onların uluslararası ilahiyat fakültesi ve uluslararası imam hatip liselerinde eğitim almalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Bizim özellikle terör örgütlerine yönlendirilebilecek durumda olan gençleri kurtarmamız, onlara doğru dini bilgiyi ulaştırmamız gerekiyor. Bu noktada her türlü katkıyı sağlarız." ifadesini kullandı.

Irak Fıkıh Konseyi Başkanı Ahmed Hasan et Taha da Erbaş'a teşekkür etti. Görüşmeye katılan konsey üyeleri, çalışmalarıyla ilgili Erbaş'a bilgi verdi.



Görüşmede Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Cidde Din Hizmetleri Ataşesi Süleyman Sarı da hazır bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

