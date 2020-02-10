Gençlik Oyunları'nda bol gollü açılış - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik Oyunları'nda bol gollü açılış - Son Dakika Spor

Gençlik Oyunları'nda bol gollü açılış

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi'nin bu yıl 3'üncü kez düzenlediği Gençlik Oyunları'nda ortaokullar arası futbol turnuvası heyecanı yaşandı.

Gençlik Oyunları'nda bol gollü açılış, System.String[]

Başakşehir Belediyesi'nin bu yıl 3'üncü kez düzenlediği Gençlik Oyunları'nda ortaokullar arası futbol turnuvası heyecanı yaşandı. Turnuvanın ilk gününde birbirinden güzel goller atıldı.

Başakşehir Gençlik Oyunları'nda heyecan, yarıyıl tatilinin ardından kaldığı yerden devam ediyor. 25 bin öğrencinin katıldığı oyunlar kapsamında Şahintepe Spor Parkı'nda başlayan ortaokullar arası futbol turnuvasının ilk gününde 4 maç oynandı.

Küçükler ve yıldızlar kategorisinde oynanan maçlarda TOKİ Kayaşehir Şeyh Şamil Ortaokulu, Akşemsettin Ortaokulu'nu 2-0 mağlup etti. İMKB Alparslan Ortaokulu ise rakibi Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu'nu 4-1 yendi.

Çınar ve Uğur kolejlerinin karşılaşmasında ise gülen taraf 3-0'lık skorla Çınar Koleji oldu. Günün son maçında ise Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu, Abdi İbrahim Ortaokulu'nu 4-0 gibi net bir skorla yenmeyi başardı.

27 okuldan küçük ve yıldız kategorilerinde 586 öğrencinin katıldığı turnuvanın finali, önümüzdeki günlerde yapılacak.


Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:57 Kaynak: DHA
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