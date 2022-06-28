Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mersin'de - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mersin'de

28.06.2022 15:01
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mersin'de

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de valilik ziyaretinde bulundu.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de valilik ziyaretinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, şampiyon sporcular tarafından çiçekle karşılandı.

Kente, bir dizi program ve açılış nedeniyle gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu'na, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin sporcuları atıcılık Türkiye şampiyonu Yiğit Geçim ile tenis Türkiye şampiyonu Aslı Burçak Tezcan tarafından çiçek takdim edildi. Vali Pehlivan'a yeni görevinde başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. Buradan AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Belediyesi ve MHP İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.


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Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Mersin Valiliği, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mersin'de - Son Dakika

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