5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

08.08.2022 13:13

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık. AK Parti olarak hem ulusalda hem yerelde hiçbir zaman lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmadık. İşte sporda görüyorsunuz, madalya sayısına artık yetişemiyoruz." dedi.

Resmi açılışı yarın yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi Konya'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 56 ülkenden 4 binden fazla sporcunun katılacağı oyunların, tarihindeki en büyük katılımla düzenleneceğini söyledi.

Çok sayıda yabancı konuk bakan ve ülke temsilcisinin de katılımıyla yapılacak açılışın, tarihi bir etkinlik olarak hafızalarda kalacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, oyunlar için ciddi bir hazırlık süreci geçirildiğini, Konya'daki var olan tüm spor tesislerinin altyapısının yenilendiğini ve çok sayıda yeni tesisin de oyunlar vesilesi ile şehre kazandırıldığını kaydetti.

Madalya sayısına artık yetişemiyoruz

Kasapoğlu, "İki günü eşit olan ziyandadır" anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık. AK Parti olarak hem ulusalda hem yerelde hiçbir zaman lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmadık. İşte sporda görüyorsunuz, madalya sayısına artık yetişemiyoruz. Bu yatırımlar, bu çalışmalar bizleri daha ileri taşıyor. Hem oyunlar hem oyunlar sonrası bu tesisler hepsi farklı farklı çalışmalara ev sahipliği yapacak."

Türkiye'nin ilk olimpik veledromu

Konya'da hizmete açılan Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteği ile gerçekleştiğini dile getiren Kasapoğlu, "Bu, Türkiye için bir hayaldi, hayali gerçekleştirdik, bundan sonra yeni hedefimiz buradan şampiyonlar çıkarmak." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl 164 uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını anımsatan Bakan Kasapoğlu, tüm dünyada uluslararası spor müsabakaları için Türkiye'nin isteyen değil, istenilen ve talep edilen bir ülke olduğunu da sözlerine ekledi.

YORUMLAR
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Bakan Kasapoğlu: 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı tarihinin en fazla katılımıyla düzenliyoruz Bakan Kasapoğlu: 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı tarihinin en fazla katılımıyla düzenliyoruz 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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