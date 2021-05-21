Gençlik ve spor çalıştayı Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika

Çalıştaya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, okul kulüpleri, erişilebilirlik adına yapılan 34 spor tesisi ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla yürütülen faaliyetlere değinerek, "Gaziantep her alanda olduğu gibi bu alanlarda da öncü ve model oldu" övgüsünde bulundu.

Spora ve gençliğe dair yapılacak çalışmalar ve bilgi alışverişi amacıyla bu yıl ilki düzenlenen Gençlik ve Spor Çalıştayı Gaziantep'te yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin ortak düzenlediği Gençlik ve Spor Çalıştayı özel bir otelde gerçekleşti. 30 Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanları'nın ve Gençlik Spor İl Müdürleri'nin katıldığı çalıştay 2 oturumdan oluştu. Birinci oturumunun gençlik, ikinci oturumun ise spor konuları işlendi. Çalıştayda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda belirlenen hedefler hakkında konuşarak, Gaziantep'te yürütülen okul kulüpleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından erişilebilirliği sağlamak adına yapılan mahalli spor tesisleşmesi ve yüzme kurslarına değinerek, "Gaziantep her alanda olduğu gibi bu alanlarda da öncü ve model oldu" dedi, çalışmalardaki başarıya dikkat çekti.

Spor konusunun işlendiği ikinci oturuma ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Bilgin, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve MHP İl Başkanı Cahit Çıkmaz katıldı.

KASAPOĞLU: AİLE VE KADINLAR SPORDA ÖNCÜ OLMALIDIR

Bakan Kasapoğlu sporu tabana yayma konusunda eğitim iş birliğinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Aile ve kadınlar sporda öncü olmalıdır. Kadını toplumun öncüsü olarak görüyoruz. Kadınlar, öncü ruhla sporu tabana yayma noktasında inanıyorum ki bu başarıda önemli pay sahibi olacaklardır. O yüzden kadınların önceliklerine göre tesislerin kurulmasını sağlarsak ülkemizi spora daha hızlı entegre edeceğiz" şeklinde konuştu.

ENGELLİLERE YÖNELİK HEDEF, YENİ NOKTALARA TAŞINDI

Engellilerin spora entegrasyonuyla toplum içerisinde daha fazla yer almasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Yerel belediyecilik anlayışıyla, belediye başkanlarımızla ortaklaşa hareket ederek engellilerin entegrasyon sürecinde ilerleme kaydederek hedeflerimizi yeni noktalara taşıdık" ifadelerini kullandı.

"KADIN, ERKEK, GENÇ, ENGELLİ HER BİREYİMİZİ SPORLA BULUŞTURACAĞIZ"

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le zaman zaman yaptığım görüşmelerde Gaziantep'te de engellilere yönelik çalışmaların çok ciddi noktalara eriştiğini öğrendim" diyen Kasapoğlu, toplum içerisinde yer alan özel bireylere dönük çalışmalarından dolayı Türkiye'de faaliyet gösteren yerel belediyelerden övgüyle bahsetti. Kasapoğlu, "Kadın, erkek, genç engelli her bireyimizi sporla buluşturacağız" dedi.

ŞAHİN: SPOR; AKIL, KALP, CESARET, AZİM, GÜZEL AHLAKTIR

Çalıştayın açış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, katılımcıların şehre gelerek Anadolu'nun bütün renklerini ve sesini duyurduklarını söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' diyerek yola çıktık. İnsanımızı nasıl yaşatacağız dediğimizde yaşlısı ile her kesimi ve herkesi kucakladık. Fırsat verilip küçük bir adım atınca ne kadar muhteşem başarılar geleceğine inandık. İşte bu şehir bu yüzden çok özel bir şehir. Bu şehir sanayi şehri idi, şimdi kültür ve turizmde yükselen, ensar bir şehir. Ayrıca artık bu şehir eğitim şehri, Gençlik ve Spor Bakanımız sayesinde 'Spor Kenti' oluyor. Belediye Meclisimiz 'de özel oturum yaparak onu fahri hemşerimiz yaptık. 'Marifet iltifata tabidir' Muallim Naci. Biz bu güzel çalışmalar için 1 milyon genci ile Türkiye'nin en genç şehri olarak çok teşekkür ediyorum. Öncelikle biz tesis olmadan tanıtım olmaz dedik. Şuna inanarak 'Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk olanın şehri de gülistan olur' dedik. O yüzden buranın medeniyetine baktığımızda çok özel bir bağ görürsünüz. Sporun kaybedeni yok, spor güçtür. Ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdığımızda güçtür. Spor; akıl, kalp, cesaret, azim, güzel ahlaktır. Mustafa Kemal Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim' diyorken Cumhurbaşkanımız 'Spor ne kazanma hırsı ne kaybetme korkusudur. Tek kelime ile özgüvendir' diyor. Modelimiz çok kuvvetli" diye konuştu.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA KİTAP OKUMA SÜRELERİ YÜKSELDİ

Açış konuşması sonrası çalıştay katılımcılarına gençlik ve spor adına Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında sunum yapan Başkan Fatma Şahin, yürütülen çalışmalarda koordinasyonun başında valiliğin olduğunu belirterek, "Pandemide 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' dedik herkesi okuttuk. Televizyon izleme süresi anketlerde birinci sıradayken kitap okuma birinci sıraya yükseldi" olduğunu belirtti.

3 YILDA 34 SPOR TESİSİ KAZANDIRDIK

Sunumun devamında Başkan Fatma Şahin, spor ve gençliğe yönelik özel bir daire başkanlığı kurduğunu hatırlatarak, "3 yılda 34 spor tesisi bitirdik 'Gaziantep Modeli' ile. Spor ve gençliğe yönelik özel bir daire başkanlığı kurup başına bir eğitimciyi getirdik. Arkadaşımız sistemi kurup çalıştı. Bütün tesisler tamamlandı. Çocuklarımız tesislerden yararlanmak için dört gözle pandemi yasaklarının bitmesini bekliyor. Spor tesislerinin isimlerini koyarken bu şehirde sporculuk yapmış kişilerin isimlerini koyduk. Birçok alanda çocuklarımıza can oldu, çocuklarımız bu tesislerle nefes alıyor" diye aktardı.

EĞİTİMDE PANDEMİ ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN YAZA ÖZEL HAZIRLIK

Şehirde bütün belediyelerin imkanlar doğrultusunda kütüphaneler, dene-yaplar, bilim laboratuvarları kurduklarını söyleyen Şahin, ayrıca 27 bin kitaplık bir dijital kütüphane açıldığını, pandemi en çok eğitimi etkilendiğini vurguladı. Bu yaz döneminde çocukların eğitiminde pandeminin etkisinden kurtaracak yeni bir eylem planı için milli eğitim camiasıyla çalışma yapılacağını iletti.

BÜYÜKŞEHİR SPORCULARI 159 MADALYA KAZANDI

Başkan Şahin sunumunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 21 branşta 670 aktif lisanlı sporcu ile faaliyet gösterdiklerini, beraberinde 159 madalya kazanıldığını aktararak şehirde Gazi Yarı Maratonu, Rumkale Su Sporları Festivali, Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

ÇOCUKLARIMIZIN DÜNYASINDA NE VARSA ONUN ALTYAPISINI HAZIRLIYORUZ

Sunumunun sonunda Başkan Şahin e-spor alanında ciddi bir yatırıma hazırlanıldığını söyleyerek, "Çocukların dünyasında ne varsa onlarla uğraşacakları altyapıyı hazırlıyoruz. Sayısız yarışmalar, sosyal farkındalık projeleri yaptık. Sınava girecek 56 bin öğrenciye hijyen paketi dağıttık. Z kuşağı anket çalışmasıyla eylem planları oluşturduk. Okulların hijyen ve pandemi koşullarında güvenli eğitim alması için eksiklikleri giderdik. Kamplar düzenledik. Obezite kampları açtık. Birçok eğitimler düzenledik. Bisikletler yol olmadan olmuyor 54 kilometre bisiklet yolu yaptık. Yarışmalarda başarılı olan gençlerimizi Millet Kütüphanesi'ne götürdük. Bütün kurumlarla 'Spor Şehri Gaziantep' olmak için çalışıyoruz" dedi.

GÜL: PANDEMİNİN BİTMESİ İLE BERABER HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ

Katılımcılara teşekkür eden Gaziantep Valisi Davut Gül, "Bizim bir iddiamız var. Benden önce anlatıldı. Gaziantep Modeli'nde şehrin bütün bileşenleri var. Burada sivil toplumu, bürokratları, memurları ve sporla ilgilenen kişileriyle topyekûn bütün uygulamaları yaptırmak istiyor, 2 milyonun sporla ilgilenmesini istiyoruz. Buradaki en önemli enstrümanımız, Gençlik ve Spor Bakanı'nın bizlere çizdiği yol ve son 3 yıldaki politika değişikliği. Bu değişiklik eskiden büyük spor tesislerimiz vardı ama mahalle ölçeğinde yürüme mesafesinde sporun tabana yayılması ile ilgili bir tesisleşme başladı. Belediyelerimiz maddi ve manevi katkı sundular. 170 bin kişiye lisans çıkardık. Okul spor kulüplerinin katkılarla eksikliklerini giderdik. Pandeminin bitmesi ile beraber hedeflere ulaşacağız" diye konuştu.

Çalıştayda konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, "Gençliği olmayanın geleceği olmaz" sözünü hatırlatarak, gençliğe çok önem verilmesi gerektiği, ihtiyaçların harfiyen giderilmesinin en önemli konu olduğunu söyledi.

MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise çalıştaydaki konuşmasında Türkiye'nin gücünün kaynaklar ve yer altı zenginliklerinden değil genç nüfusundan geldiğini vurguladı.