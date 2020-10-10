Genel kurul toplantısı yapmak isteyen avukat gruba izin verilmedi - Son Dakika

Genel kurul toplantısı yapmak isteyen avukat gruba izin verilmedi

10.10.2020 15:00
Genel kurul toplantısı yapmak isteyen avukat gruba izin verilmedi, System.String[]

Yüksel KOÇ-Feridun AÇIKGÖZ / PANDEMİ nedeniyle ertelenen İstanbul Barosu genel kurulunu yapmak isteyen bir grup avukat, Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

Yüksel KOÇ-Feridun AÇIKGÖZ/ PANDEMİ nedeniyle ertelenen İstanbul Barosu genel kurulunu yapmak isteyen bir grup avukat, Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Polis tarafından buraya alınmayan gruptakiler açıklama yaptıktan sonra buradan ayrıldı.

Pandemi nedeniyle İstanbul Barosu Genel Kurulu ertelenmişti. Aralarında İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda başkan adayları olan Hasan Kılıç, Gökhan Ari, Sezin Uçar ve Ata Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu bir grup avukat, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Aralık tarihine ertelenen baro genel kurulunu yapmak için Haliç Köprüsü altında toplandı. Güvenlik güçleri, genel kurulu yapmak üzere Haliç Köprüsü'nden kongrenin yapılacağı Haliç Kongre Merkezi'ne kadar yürüyen avukatları içeriye almadı. Polis, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu tarafından bu hafta yapılması gereken genel kurulun iptal edildiğini belirterek, avukatları Haliç Kongre Merkezi'ne almayacağını ifade etti. Bunun üzerine avukatlar, Haliç Kongre Merkezi'nin girişinde basın açıklaması yaptı.


Genel kurul toplantısı yapmak isteyen avukat gruba izin verilmedi
Genel kurul toplantısı yapmak isteyen avukat gruba izin verilmedi
Genel kurul toplantısı yapmak isteyen avukat gruba izin verilmedi
Genel kurul toplantısı yapmak isteyen avukat gruba izin verilmedi

Zahit Şeyhanoğulları, İstanbul Barosu, Kongre, Haliç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Genel kurul toplantısı yapmak isteyen avukat gruba izin verilmedi - Son Dakika

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