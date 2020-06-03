George Floyd protestoları: ABD'de son gösteriler barışçıl geçti, din adamları Trump'ı kınadı

ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken boynuna bastırılarak öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda 8. gün geride kaldı. Ülke genelinde protestolar dün büyük oranda barışçıl geçti. Washington'da tarihi bir kilise önünde İncil ile poz veren ve bu nedenle eleştiri alan ABD Başkanı Donald Trump bu tavrını savunurken, din adamlarından kınama geldi.

Başkent Washington, New York City, Los Angeles ve Houston başta olmak üzere birçok kentte on binlerce gösterici Salı günü de sokaklardaydı.

Ülke genelinde protestolar büyük oranda barışçıl geçti.

Washington'da Beyaz Saray'a doğru yürüyen göstericilerin üzerinde helikopterlerin dolaşması ve askerlerin varlığı dikkat çekti.

George Floyd'un ölümü, Afrika kökenli Amerikalılara ugyulanan polis şiddetine ve ırkçılığa karşı öfkenin yeniden canlanmasına neden oldu.

Washington'da göstericiler Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Park yakınlarında toplandı. Parkta çok sayıda askeri polis vardı. Sokağa çıkma yasağının akşam 7'de başladığı başkentte polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahele etti.

New York polisi ise sokağa çıkma yasağının başladığı akşam 8'den sonra yaklaşık 200 protestocuyu gözaltına aldı. Manhattan bölgesinde göstericiler yolu trafiğe kapattı ve bir polis aracını kuşattı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, daha önce gece 11'de başlayan sokağa çıkma yasağının, "koordineli yağmalama olayları" nedeniyle 8'e alındığını ve bir hafta uzatıldığını açıkladı.

Philadelphia, Atlanta ve Seattle'da da büyük gösteriler oldu. Atlanta'da Centennial Olympic Park'ta toplanan protestocuları dağıtmak için polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

Floyd'un gözaltına alınırken öldürüldüğü Minneapolis'in ise göreceli olarak sakin olduğu görüldü.

Floyd'un yakınları da gösteriye katıldı

Houstan'daki gösteriye katılan 60 bin kişi arasında Floyd'un ailesinden 16 kişi de vardı. Yerel bir gazete, Floyd'un bir yeğeninin "Amcam için adaleti sağlayıncaya dek durmak yok" sözlerini aktardı.

Floyd'un cenaze töreni 9 Haziran'da Houstan'da düzenlenecek.

Minneapolis'te basın toplantısında konuşan ve George Floyd'un 6 yaşındaki kızı Gianna'nın annesi olan Roxie Washington duygusal bir konuşma yaparak "George iyi bir insandı. Bebeğim için buradayım, George için buradayım, çünkü adalet istiyorum" dedi.

Ulusal Muhafızlar diz çöktü

Başkan Donald Trump'ın göreve çağırdığı Ulusal Muhafızların bazı yerlerde göstericilerle dayanışma için diz çöktüğü görüldü.

Los Angeles'ta göstericilerin, askerin diz çökmesi için tezahürat yapmasına, Ulusal Muhafızlar olumlu karşılık verdi. Göstericiler, askerlerden yürüyerek kendilerine destek vermesini de istedi ancak askerler sabit durmak zorunda olduklarını belirterek bu isteği geri çevirdi.

Tennessee, Iowa, Georgia ve Atlanta'dan da benzer görüntüler geldi.

Din adamları Trump'ın kilise önünde İncil ile pozunu kınadı

Dün Washington'da tarihi bir kilise önünde İncil ile poz veren ve bu nedenle eleştiri alan ABD Başkanı Donald Trump ise bu tavrını savundu.

Twitter'da paylaştığı bir mesajda Trump "Yanlış düşünüyorsunuz! Protestocular eğer o kadar barışçıl ise neden bir gece önce Kiliseyi ateşe verdiler? (kilise önünde) yürüyüşüm insanların hoşuna gitti!" diye yazı.

Ancak Washington'daki bir kilisenin piskoposu Michael Curry, Trump'ı Kiliseyi "partizan siyasi amaçlar" için kullanmakla suçladı.

Katolik kilisesi baş piskoposu Wilton D. Gregory de Trump'ın kilise ziyaretini "manipüle edici" bularak kınadı.

Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden ise Trump'ı kendi destekçilerini memnun etmek için bu krizi kullandığını belirterek "tabanının arzularına hizmet ediyor" dedi.

Sosyo-ekonomik eşitsizlik ve ayrımcılık

ABD'de George Floyd'un ölümünün bu kadar tepki çekmesi ve yaygın protestolara neden olması, uzun bir geçmişe dayanan ve kökleri derinlerde olan sosyo-ekonomik eşitsizliklere, ırkçı ve ayrımcı politikalara dayandırılıyor.

Bugünkü protestoların, 50 yılı aşkın bir süre önce Martin Luther King'in önderliğinde başlayan ve Afrika kökenli Amerikalıların yurttaş hakları için mücadele eden Sivil Haklar hareketinden bu yana en yaygın ırk temelli eylemler olduğu belirtiliyor.