Germencik'te arıcılık kursuna devam eden girişimcilere kovan desteği - Son Dakika

Germencik'te Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle açılan Arı Sütü ve Ana Arı Yetiştiriciliği eğitimine devam eden kursiyerlere kaymakamlık ve Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) tarafından 400 kovan ile destek sağlanacak.

Kaymakam Turgay Gülenç, TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Ali Ercedoğan, İlçe Tarım Müdürü İlknur Kavas ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, kursların verildiği Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Kursa devam eden 19 kursiyerin uygulamalı eğitimlerin ardından sertifikalarını alarak sektöre adım atacağını belirten Kaymakam Gülenç, ilçe ve çevresinde gezici arıcılarla birlikte 4 bin 700 kovanda yaklaşık 60 ton bal üretildiği bilgisini aldıklarını kaydetti.

Arıcılığın bilinçli yapılmasının önemine işaret eden Gülenç, "Biz de Kaymakamlık olarak kendilerine 200 kovan arı verme sözünde bulunduk. Federasyon Başkanımız da 200 kovan arı verecekler. Kursiyerlerimiz bunun neticesinde inşallah daha iyi kazanımlar elde edecekler. Hepsine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TAHAP Başkanı Sarıoğlu da bölgenin arıcılıktaki potansiyelini kullanacaklarını, kaymakamlığın verdiği desteğin çok önemli olduğunu ifade etti.