Gezi davası istinaf başvurusunda çarpıcı tespitler - Son Dakika

İSTANBUL 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gezi olaylarıyla ilgili Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 sanık hakkında verdiği beraat kararına karşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan istinaf başvurusunda, dikkat çekici bilgilere yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf dilekçesinde sanık Osman Kavala'nın Gezi olaylarının başlamasından kısa bir süre önce, 5 Nisan 2013 tarihinde, sanık Gökçe Tüylüoğlu ile birlikte, Açık Toplum Enstitüsü merkezinin yer aldığı Budapeşte'ye George Soros'un da katıldığı toplantıya gittiklerinin tespit edildiği belirtildi. İstinaf dilekçesinde ayrıca Açık Toplum Vakfı kurucusu ve eski Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan İshak Alaton ile sanıklardan Gökçe Tüylüoğlu arasında geçen, FETÖ'nün kendilerine destek vermesi için yapılan telefon görüşmesine de yer verildi.

Gezi olaylarıyla ilgili İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9 sanık hakkında verdiği beraat kararına karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 97 sayfalık dilekçeyle istinaf başvurusu yaptı. Başvuru dilekçesinde sanık Osman Kavala'nın Gezi olaylarının başlamasından kısa bir süre önce, 5 Nisan 2013 tarihinde, sanık Gökçe Tüylüoğlu ile birlikte Açık Toplum Enstitüsü'nün merkezinin yer aldığı Budapeşte'ye George Soros'un da katıldığı toplantıya gittikleri tespit edildi.

Açık Toplum Vakfı kurucu üyesi ve aynı zamanda 2013 yılı itibariyle vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yapan İshak Alaton 28 Ekim 2013 tarihinde sanık Gökçe Tüylüoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi de dilekçede yer aldı. Görüşmede, FETÖ medyasının kendilerine yeterince destek vermediğinden yakınan Gökçe Tüylüoğlu, İshak Alaton'dan bu konuda aracı olmasını istediği belirtiliyor. Alaton'un da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1999 yılında ABD'ye kaçması için gerekli girişimi bizzat yaptığını ve bu nedenle kendisine borçlu olduklarını ifade ettiği kaydediliyor.

İşte bu dikkat çeken görüşme de dilekçede şöyle yer aldı:

Gökçe Tüylüoğlu: "Benim sizinle konuşmak istediğim bir konu daha var aslında İshak bey…Ee bakın Zaman ve Todays Zaman hiç ilgi göstermedi, yani siz aradığınız için geldiler ama, tek bir kelime çıkmadı her ikisinde de…İşte bilemiyorum bir de yani onu siz yani sizce neden diye ben size sormak istiyorum."

İshak Alaton: "Ben o zaman bunu soracağım çarşamba günü"

Gökçe Tüylüoğlu: "Çünkü çünkü şöyle bir şey de var eğer bu ar.. biliyorum ki Gazeteciler ve Yazarlar farklı vakfı ee Zaman ve Todays Zaman da farklı iki yapı. Ama eğer onlar hiç bir şekilde de cemaatin bir yayın organı. Burası eğer onlar hiç ilgi göstermiyorsa Anadolu'da o zaman onlarla bir şekilde ortaklık kurmamız da mümkün değil yani."

İshak Alaton: "Ben o zaman bir şey yapayım istiyorsan Turhan Bozkurt'u davet edeyim bana."

Gökçe Tüylüoğlu: "Ya Turhan Bozkurt ne kadar etkili"

İshak Alaton: "E vallahi ben sana söyleyeyim şöyle oldu ee etkisini şöyle düşünebilirsin bir pazartesi günü geçen pazartesi o beni aradı saat dört buçuğa doğru…dedi ki Hocaefendi hastaneden döndü yerinde morali bozuk, sizin gibi yakın dostları onu arayınca morali çok düzeliyor. Acaba siz bir ara arayabilir misiniz dedi. Ben hay hay ararım, dedim. Bunun üzerine hemen atladı üzerine, dedi ki Ekrem Dumanlı bu anda orada Pensilvanya'da Hocanın yanında saat şimdi orada dokuz dedi kahvaltıya oturacaklar biraz sonra dedi tam zamanıdır, arar mısınız. Ararım dedim numarayı verdi Ekrem Dumanlı'nın, şimdi bu aramayı organize eden."

FETÖ ELEBAŞINI ABD'YE KAÇIRAN AÇIK TOPLUM VAKFI ESKİ BAŞKANI

Savcılık sanık Gökçe Tüylüoğlu'nun aynı gün İshak Alaton ile yaptığı bir diğer telefon görüşmesine de istinaf dilekçesinde yer verdi. Savcılık bu görüşmenin Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye'deki misyonunu açıkça ortaya koyduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Ülkemizde kanlı 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni gerçekleştiren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1999 yılından bu yana ABD Pensilvanya Eyaleti'nde yaşamaktadır. Fetullah Gülen'in ABD'de ikamet etmesi için gerekli olan Yeşil Kart (Green Card) alması için mahkemeye sunulan tavsiye mektuplarında CIA eski yöneticisi Graham Fuller ve ABD'nin Ankara eski Büyükelçisi Morton Abromowıtz'in imzalarının olduğu ve örgüt liderinin bu belgeler ile ABD'de oturum izni aldığı bilinmektedir. Söz konusu telefon görüşmesinde de, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de oturum izni alabilmesi için tavsiye mektubu veren ABD'nin Ankara eski Büyükelçisi Morton Abramowıtz'le örgütün bağlantısının Açık Toplum Vakfı kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmış olan İshak Alaton tarafından sağlandığı anlaşılıyor. Bu sebeple de FETÖ'nün kendilerine 'borçlu' olduğunu, istedikleri şeyleri yapmak durumunda olduklarının belirtildiği görüldü."

İşte o görüşme şöyle:

Gökçe Tüylüoğlu: "Hı hı peki yani hani Turhan Bozkurt'a neden yapmadığı sorulabilir dediğiniz gibi" İshak Alaton: "Ben onu yapacağım çarşamba günü de sen bana dedin ki ne kadar... Sen haklısın belki de Ekrem Dumanlı'yı arayacağım, biliyor musun neden… Hadi sana bir şey daha açıklayayım. Ekrem Dumanlı benden şeyi istedi, o eski hikaye vize… Hatırladın mı"

Gökçe: "Ha evet hatırladım evet evet hatırladım"

İshak Alaton: "O zaman o zaman onu temsil eden oydu ve onu görüştürdüm bir öğle yemeğinde Mortan Abromovice… Yani bana bu kadar borçlu"

Gökçe: "Aynen bence sizi kırmamaları gerekiyordu dolayısıyla önce bir Turhan Bozkurt'a ne oldu diye mutlaka sormak gerekiyor."

İshak Alaton: "Demek oradan başlayayım."

SOROS GEZİ'YE YUNAN GENÇLERİ DE DAHİL ETMEK İSTEDİ

1 Temmuz 2013'te, 2009-2018 yılları arası Açık Toplum Vakfı Genel Müdürlüğü yapan sanık Gökçe Tüylüoğlu ile Açık Toplum Enstitüsü'nde Küresel Öngörü ve Analiz Direktörü olan Jordi Vaquer olduğu değerlendirilen kişi ile yaptığı telefon görüşmesi de dilekçeye yer aldı. Görüşmede Jordi Vaquer'in George Soros'la beraber Yunanistan'da olduklarını, Gezi kalkışmasıyla ilgili Avrupa'daki gençlerin de harekete geçirilmesi, destek vermeleri için organize edilmeleri talimatı verdiği, bu yönde bir organizasyona başladıklarını söylediği tespit edildi. Sanık Gökçe Tüylüoğlu'nun ise kısa bir süre önce protesto grubuna liderlik eden 3 kişiyle akşam yemeğinde buluştuğunu ve protestolarla ilgili yapılacakları konuştuklarını söylediği, son süreçte kalkışmanın Soros tarafından fonlandığı yönünde hükümetin açıklamalarının olduğunu, bu sebeple Avrupa'daki gençlerle ilgili organizasyonun o dönemde pek uygun olmayacağı tavsiyesinde bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

SOROS TÜRKİYE'Yİ SANIKLARDAN İZLEDİ

3 Eylül 2013'te sanık Gökçe Tüylüoğlu'nun, Osman Kavala'ya, George Soros'un kendisini 20 Eylül sabahı New York'a kahvaltıya çağırdığını, bu nedenle 19-26 Eylül arası ABD'de olacağını ilettiği belirlendi. Sanık Tüylüoğlu Soros'un Türkiye'de olup bitenlerle ilgili bilgi istediğini, bu amaçla kahvaltıya çağırdığını, gitmeden önce kendisiyle (Osman Kavala) ve İshak Alaton'la görüşüp değerlendirme yapmak istediğini söylediği belirlendi. Osman Kavala'nın ise bir hafta sonra görüşüp değerlendirme yapmayı önerdiği tespit edildi. 27 Eylül 2013'te sanık Gökçe Tüylüoğlu'nun George Soros'la görüşmek üzere gittiği ABD'den dönmesinin ertesi günü sanık Osman Kavala ile görüşme yaptı da belirlendi. Gökçe Tüylüoğlu'nun ABD'de George Soros'la yaptığı görüşmeye ilişkin, orada da Türkiye'deki durum hakkında uzun ve detaylı görüşmelerin yapıldığını, (Soros) gelişmeleri takip ettiğini, bundan sonra da olup bitenleri takip edecekleri şeklindeki gözlemlerini aktardığı tespit edildi. İstinaf dilekçesinde Gökçe Tüylüoğlu'nun görüşme içeriğinde çok defa "detaylarla ilgili yüz yüze görüştüklerinde konuşmaları" vurgusu yaptığına da dikkat çekildi.

ORGANİZATÖR ROLÜ KAVALA'YLA VÜCUT BULDU

İstinaf başvurusunda şu değerlendirme yapıldı; "Uluslararası spekülatör George Soros kurduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye'de temsilciliği olan Açık Toplum Vakfı üzerinden Gezi kalkışmasını organize etti. Gezi kalkışması ile ilgili süreçleri dönemin Açık Toplum Vakfı Genel Müdürü sanık Gökçe Tüylüoğlu tarafından, zaman zaman yüz yüze George Soros'a aktarıldı. Soros kalkışmanın yayılması ve yurtdışı desteğin sağlanması maksadıyla özellikle Avrupa'daki kuruluşlarına talimatlar verdi. Kalkışmanın Açık Toplum Vakfı adına Vakfın Kurucu Üyesi olan sanık Mehmet Osman Kavala tarafından koordine edildi. Bu kapsamda Mehmet Osman Kavala'nın özellikle Taksim Platformu, Taksim Dayanışması ve kalkışmanın ilerleyen süreçlerinde yaygın hale getirilen Forumlar Koordinasyonu üzerinde büyük etkisinin oldu. Buralarda resmi olarak üyeliği bulunmasa da alınan kararlar sanık Mehmet Osman Kavala'ya danışılmadan alınmadı. Gezi kalkışmasıyla ilgili tüm uluslararası girişimler sanık Mehmet Osman Kavala üzerinden kuruldu. Dolayısıyla Açık Toplum Vakfı'nın Gezi kalkışmasındaki organizatörlük rolü sanık Mehmet Osman Kavala aracılığıyla vücut buldu."

GEZİ OLAYLARININ BELGESELİ BİLE HAZIRDI

Sanık Mehmet Osman Kavala'nın Gezi olaylarıyla ilgili belgesel hazırlanması ve uluslararası film festivallerinde sahnelenmesiyle ilgili girişimleri de istinaf başvurusunda yer aldı. Kavala'nın Ermenistan/ Erivan'da Rada Sejic ile bu amaçla yaptığı görüşme, Anadolu Kültür A.Ş. Danışmanı sanık Çiğdem Mater Utku'nun, Özge isimli kişiyle yaptığı telefon konuşmasında tespit edildi. Çiğdem Maten Utku'nun Özge isimli şahsa, hazırlıkları devam eden Video İşgal isimli Gezi olaylarını konu alan belgesel çalışmasının ne durumda olduğunu sorduğu, Rada Sejic ile olan görüşmeyi aktarıp söz konusu belgeselle ilgili danışmanlık hizmeti almak için 21-24 Ağustos'ta gerçekleşecek Saray Bosna Film Festivali'ne götürülmesini istediği belirlendi. Utku'nun masrafların da Açık Toplum Vakfı'nın Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden karşılayacağını belirttiği aktarıldı. Savcılık istinaf dilekçesinde Gezi kalkışması ve daha genel düzeyde sanık Mehmet Osman Kavala'nın faaliyetlerinin, Açık Toplum Vakfı tarafından Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden fonlandığı tespitine de yer verdi.