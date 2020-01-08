GGC, Türk medyasını buluşturuyor - Son Dakika
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GGC, Türk medyasını buluşturuyor

6 saat önce

Türk medyasında, kendi alanlarında önemli isimler ve başarılı ekran yüzleri, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 6. Basın Ödülleri programı kapsamında, 11 Ocak Cumartesi akşamı Gaziantepli meslektaşlarıyla buluşacak.

GGC, Türk medyasını buluşturuyor, System.String[]

Türk medyasında, kendi alanlarında önemli isimler ve başarılı ekran yüzleri, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 6. Basın Ödülleri programı kapsamında, 11 Ocak Cumartesi akşamı Gaziantepli meslektaşlarıyla buluşacak.


Özel bir hotelde düzenlenecek olan ve 2019 yılının en başarı isimlerinin ödüllendirileceği gecede, Türk yazılı ve görsel medyasından, alanında en başarılı isimler, Gaziantepli meslektaşları ile birlikte ödül alacak.


Bu önemli geceye katılacak isimler arasında Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Fox TV Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Kanal D Haber Başkanı ve CNN Türk'te yayınlanan 40 programının sunucusu Buket Aydın, Habertürk TV Türkiye'nin Nabzı programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz, Kanal 7 Başkent Kulisi programı sunucusu Mehmet Acet, NTV Haber Spikeri Ahmed Arpat yer alıyor. Gecede, sektörle alakalı hizmet veren bazı üst düzey bürokratlar da davetli olarak yerini alacak.


Ay: "Şehrimizin tanıtımına da ciddi katkı sağlıyoruz"


Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, yerel ve yaygın basının ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, bu sebeple, İstanbul ve Ankara medyasının havasını teneffüs eden isimleri, Gaziantepli meslektaşlarıyla bir araya getirmekten dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti. Son 5 yıldır aynı konsept içerisinde düzenledikleri bu gecenin, Türkiye'ye örnek teşkil eden bir organizasyon olduğunu belirten İbrahim Ay, "Ocak ayı buluşmalarımız, hakikaten ses getiriyor. Gaziantep, hepimizin de bildiği gibi, kültür şehri, gastronomi şehri, en önemlisi de üretim şehri. Dolayısıyla, bu organizasyonlar, Gazi şehrimizin tanıtımı için de büyük önem taşıyor. Biz GGC olarak son 6 yıldır böyle bir misyon üstlendik. Bundan sonra da üstlenmeye devam edeceğiz. Bu gecede, Coşkun Sabah şarkılarıyla eğlenecek olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşayacağız. Bu vesileyle, gecemizi şimdiden güzel geçmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
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