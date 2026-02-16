Gıda Güvenliğinde Uluslararası Standart: Tavuk Dünyası'nın "İyi Yemek" Vizyonu - Son Dakika
Gıda Güvenliğinde Uluslararası Standart: Tavuk Dünyası'nın "İyi Yemek" Vizyonu

16.02.2026 11:24
Tavuk Dünyası'nda Güven, Standardın Bir Parçası!

Yeme-içme sektörünün öncü markalardan Tavuk Dünyası, misafir memnuniyetini sadece lezzet odaklı değil, çok katmanlı bir güven süreci olarak ele alıyor. Markanın "İyi Yemek" felsefesi, tabağın ötesine geçerek hammadde tedariğinden lojistiğe, üretimden servis anına kadar uzanan geniş bir güven zincirini kapsıyor. Günümüzde tüketicilerin gıda güvenliği konusundaki artan hassasiyetini odağına alan Tavuk Dünyası, bu alandaki yetkinliğini uluslararası arenada tescilleyerek sektördeki standartları yukarı taşımaya devam ediyor.

Gıda Güvenliğinde Uluslararası Başarı

Tavuk Dünyası'nın gıda güvenliğine verdiği önemin en somut göstergeleri, bağımsız belgelendirme kuruluşu SGS tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde ortaya çıkıyor. Marka, dünya çapında kabul gören BRCGS Gıda Güvenliği Standardı'ndan "A Grade" gibi en üst seviye bir derece alırken, IFS Gıda Standardı'ndan ise yüzde 95'in üzerinde bir başarı puanı elde ederek operasyonel yaklaşımını uluslararası standartlarla doğruluyor. Bu sonuçlar, markanın üretim süreçlerinin sadece yerel değil, küresel ölçekte de kabul gören kriterlerle uyumunu ortaya koyuyor.

Bu operasyonel titizlik, ulusal ve uluslararası platformlarda kazanılan prestijli ödüllerle de taçlanıyor. Tavuk Dünyası, müşteri memnuniyetine verdiği önemle A.C.E Awards'ta Fast-Casual Restorancılık kategorisinde üçüncü kez Diamond Ödülü'ne layık görülürken; Kristal Marmara, Yıldız İş Dünyası ve Kristal Geyik Ödülleri'nde de "Yılın En İyi Restoran Zinciri" seçilerek başarısını pekiştirdi.

Tedarikten Tabağa Kesintisiz İzlenebilirlik

Markanın kalite anlayışı, hammadde seçiminden itibaren başlayan ve her aşaması kayıt altına alınan titiz bir takip sistemine dayanıyor. Tedarikçilerle yapılan iş birliklerinde en yüksek kalite standartlarını ve denetim yükümlülüklerini net şekilde tanımlayan Tavuk Dünyası; satın alınan tüm ürünleri mikrobiyolojik, görsel ve fiziksel analizlerden geçirerek kabul ediyor. HACCP ve ISO belgeleriyle desteklenen hijyen protokolleri sayesinde, üretimin her bir adımı şeffaf ve doğrulanabilir bir yapıda ilerliyor. Bu izlenebilirlik ağı, sadece üretim hattını değil; Ar-Ge, depo yönetimi ve lojistik süreçlerini de kapsayarak ürünün restorana ulaşana dek geçirdiği tüm yolculuğu güvence altına alıyor.

Tüketici Beklentileri ve Şeffaf İletişim

Günümüzde tüketiciler, bir markaya duydukları güveni ve bağlılığı değerlendirirken şeffaflık ve içerik güvenliği gibi kriterlere her zamankinden daha fazla önem veriyor. Tavuk Dünyası, bu beklentileri yaklaşımının merkezine alarak marinasyon süreçlerinde katkı maddesi içermeyen uygulamalara odaklanıyor ve hayvan refahına uygun üretim süreçlerini titizlikle takip ediyor. Gıda güvenliği vizyonunu misafir hassasiyetleriyle birleştiren marka, şeffaflığı yalnızca bir süreç olarak değil, kurum kültürünün önemli bir parçası olarak görüyor.

Tavuk Dünyası CMO'su Ceylan Özmen, markanın bu bütünsel gıda güvenliği yaklaşımını şu sözlerle özetliyor; "Misafirlerimizin kalite, güvenlik, üretim koşulları ve besin değeri konularındaki hassasiyetlerini önemsiyoruz. Ürünlerimizi uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun olarak üretiyor, düzenli denetimlerle sürekli geliştiriyoruz. Katkı maddesi içermeyen marinasyonlarla hazırlanan ürünlerimiz ve hayvan refahına uygun üretim süreçlerimizle şeffaf iletişim anlayışımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Geri bildirimlerle beslenen bu sürekli iyileştirme kültürü, Tavuk Dünyası'nı gıda güvenliğinde sadece bir uygulayıcı değil, aynı zamanda sektörün referans noktalarından biri haline getiriyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
