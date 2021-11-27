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Gıda Profesörü Mehmet Demirci'ye veda - Son Dakika

Gıda Profesörü Mehmet Demirci'ye veda

27.11.2021 00:57
Gıda Profesörü Mehmet Demirci'ye veda

Tekirdağ'da kanser nedeniyle hayatını kaybeden emekli Prof. Dr. Mehmet Demirci, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'da kanser nedeniyle hayatını kaybeden emekli Prof. Dr. Mehmet Demirci, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına yüzlerce seveni katıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı iken yaklaşık 6 ay önce rahatsızlığından dolayı emekliye ayrılan Prof. Dr. Mehmet Demirci, kanser sebebiyle hayatını kaybetti. 75 yaşındaki başarılı Prof. Dr. Mehmet Demirci'nin ölümü tüm sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu. Prof. Dr. Mehmet Demirci'nin son yolculuğuna uğurlanması için Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesindeki Gazi Murat Bey Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Prof. Dr. Mehmet Demirci'nin yakınlarının yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir ve Tekirdağ'dan akademisyen arkadaşları, öğrencileri ve yüzlerce seveni katıldı. Cenaze namazından sonra Prof. Dr. Mehmet Demirci, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Köseilyas Mezarlığına defnedildi.

Başarılarla dolu 54 yıllık akademik kariyer

54 yıllık akademik kariyeri başarılarla dolu olan Prof. Dr. Mehmet Demirci, 1946 Antalya'nın Kaş İlçesinde doğdu. Çukurbağ İlkokulu-Kaş Ortaokulu-Antalya Lisesi eğitim kurumlarında ilk ve orta öğretimini tamamladı. 1969 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını aldı. Aynı yıl adı geçen fakültede asistan olarak göreve başladı. 1972 yılında Milli Eğitim Bakanlığının bursu ile doktora yapmak üzere Almanya'ya gitti. 1975 yılında Göttigen Üniversitesinde (Almanya) doktorasını tamamlayarak Ziraat Doktoru (Dr.Sc.Agr.) unvanını aldı. 1976 yılına kadar Almanya Araştırma Enstitüsü'nün (DFG) desteklediği bir projeyi yürüttü. Projenin tamamlanması sonrası yurda dönerek Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Kürsüsüne doktor asistan olarak atandı. 1980 yılında Doçent unvanını aldı. 1985 yılında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesinde göreve başladı ve aynı üniversitede 1988 yılında Profesör oldu. 1988-2019 tarihleri arasında aralıksız 30 yılı aşkın süre Gıda Bilimi ve Teknoloji Bölümünde, daha sonra yeni adı ile Gıda Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi.

Birçok öğrenciye önayak oldu

Prof. Dr. Mehmet Demirci, görevi sürecinde süt kimyası ve teknolojisi, gıda kimyası, beslenme alanlarında olmak üzere çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirdi. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış iki yüze yakın bilimsel makalesi bulunmaktadır. Süt Teknolojisi, Gıda Kimyası ve Beslenme kitapları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde başta süt kimyası ve teknolojisi alanında olmak üzere gıda mühendisliği çok sayıda bilimsel kongre, sempozyum, seminer vb. bilimsel organizasyonlar düzenledi. Çok iyi derecede Almanca bilen Demirci, evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Mehmet Demirci, Tekirdağ, Kanser, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gıda Profesörü Mehmet Demirci'ye veda - Son Dakika


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