Giresun\'da Amatör Futbolcu Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Giresun'da amatör futbolcu Samet Şahin (17), antrenman sonrası evine giderken kullandığı motosikletin çekiye çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Aksu Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. Amatör ligde mücadele eden Çınarlarspor'da forma giyen Samet Şahin, antrenman sonrası evine giderken kullandığı 34 34 HKF 576 plakalı motosiklet, park halindeki çekiciye çarptı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ağır yaralanan Şahin, çağrılan ambulansla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.