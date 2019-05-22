Son Dakika Haberleri: Giresun'da, Gri Listede Aranan PKK'lı Terörist, Yakalandı

Giresun'da, Gri Listede Aranan PKK'lı Terörist, Yakalandı

8 saat önce

GİRESUN'un Güce ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'yer alan Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan yakalandı.

Giresun'da, Gri Listede Aranan PKK'lı Terörist, Yakalandı, System.String[]
GİRESUN'un Güce ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda,  İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'yer alan Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan yakalandı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH ve komando timleri tarafından Giresun, Ordu, Trabzon, Gümüşhane ve Tokat kırsalında sürdürülen eş zamanlı operasyonlarda geçen hafta Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında 'Kawa' kod adlı Behruz Dudkanlu adlı PKK'lı terörist teslim oldu. Behruz Dudkanlu'nun yer gösterme ve ifadeleri doğrultusunda bölgede operasyonlar genişletildi. Bin 700 JÖH ve komando timinin katılımı ile Karadeniz'de tüm giriş çıkışlarda güvenlik tedbirlerini sıklaştırarak çember daraltıldı.

Operasyonlarda, PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndan olan 'Aras' kod adlı Aras Aslan, Giresun'un Güce kırsalında yakalandı.  Tunceli'ye kaçmaya çalıştığı belirlenen PKK'lı teröristin, etrafı kuşatılınca teslim olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'yer alan Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın bölgede çok sayıda silahlı eyleme karıştığı belirtildi. 

- Giresun
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:39 Kaynak: DHA
Güce, İçişleri Bakanlığı, Giresun, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami Yaptırırken Parası Biten Köylüler, 20 Metrelik Köknar Ağacından Minare Yaptı! Karadenizli Kardeşler "Yürüyen Serender" Yaptı PKK'lı Teröristlerin Eren Bülbül'ün Evinden Çaldığı Eşyalar, Sığınakta Bulundu Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:11:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da, Gri Listede Aranan PKK'lı Terörist, Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]