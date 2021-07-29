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SPOR Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika

SPOR Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı

29.07.2021 15:20

SPOR Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladıKaan ÜLKER - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - GZT Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

SPOR Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - GZT Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor, Yılmaz İnşaat ve FBA Yapı'nın Beykoz- Riva'da hayata geçirdiği Düşler Vadisi projesi ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı. Düşler Vadisi Riva satış ofisinde gerçekleştirilen imza törenine Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ve davetliler katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, "Projemiz Galatasaray'a ait bir arazinin üzerine inşa ediliyor. İki yıldır devam eden bir proje. Yaklaşık yüzde 50 satış gerçekleştirilmiş durumda. Buranın yüzde 20'si Galatasaray'a gitmekte. Bildiğiniz gibi Giresunsporumuz 44 sene sonra Süper Lig'e çıktı. Ben de Giresunluyum, aynı zamanda da Galatasaraylıyım. Sevgili başkanıma teşekkür ediyorum 44 sene sonra Süper Lig'le tanıştırdı bizi. Bize sponsorluk teklifinde bulundu ve biz de kabul ettik. İnşallah markamızı fair-play çerçevesinde Giresunsporlu futbolcular güzel bir şekilde taşıyacaktır. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet de açıklamasında şunları söyledi:

"Kendilerinin Giresunlu olmasında dolayı öte Türkiye'de yaptıklarında dolayı isimlerinden söz ettirmeleri bizi gururlandırıyor hemşireleri olarak. İnsanlar sporda, özellikle de günümüzdeki ekonomik şartları göz önünde bulundurursak, sponsorlarının eksildiğini, sponsorların azaldığını görüyoruz. Kendisi bu anlamda hem hemşerilerini memnun edecek hem de şehrine katkı sağlayacak. Bu sponsorluk anlaşmasıyla bizleri ayrıca çok mutlu etmiştir. İnşallah onları mahcup etmeyiz. Giresunspor bu sene onların sponsorluğunda iyi başarılara imza atar inşallah ve onların da yüzünü güldürür. Türk sporunun bu günlerde çok ihtiyacı olduğu şeylerden birinde yardımcı olmaktan geri kalmamaları çok önemliydi bizim için. Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah onlarla beraber daha büyük başarılara imza atarız diye düşünüyorum. Bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum."

SPOR Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Spor Toto Süper Lig, Hakan Karaahmet, Galatasaray, Giresunspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Giresunspor, Düşler Vadisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika


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