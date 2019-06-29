Girişimcilik eğitimine katılanlara sertifikaları verildi

CMDP kapsamında geliştirilen ve Pusula Girişimcilik Merkezi'nde KOSGEB işbirliği ile verilen uygulamalı girişimcilik eğitiminin sertifika takdim töreni düzenlendi.

CMDP kapsamında geliştirilen ve Pusula Girişimcilik Merkezi'nde KOSGEB işbirliği ile verilen uygulamalı girişimcilik eğitiminin sertifika takdim töreni düzenlendi.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Sayık, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Kahraman Çatı, Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Ali Oflas, Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi A. Fatih Kocamaz, akademik ve idari personel ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılan ve sertifika alan öğrenciler katıldı.



Törenin açılışında konuşan İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri ve Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Proje Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Erkuş, Malatya'da girişimcilik ruhunun yüksek olduğunu ifade ederek, "Ancak bunlar bir fikir doğduğunda ne yapacaklar, bir işe girişmek istediklerinde nereye başvuracaklar, girişimcilik nedir? Bunları anlatacak, yol gösterecek danışmanlık sağlayacak bir oluşumu üniversite olarak biz de yapmak istiyorduk. Esasında iki talep birbiriyle örtüşmüş oldu. Biz bu projeyi çok sahiplendik. Başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay olmak üzere ekibimiz, Teknokent ekibi ile beraber bizler bu projeyi sahiplendik. Türkiye'de üç üniversitede bu proje aynı anda başlatıldı ama biz şu anda diğer üniversitelerin de önünde gidiyoruz" ifadelerine yer verdi.



Moderatörlüğünü Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Kahraman Çatı'nın yaptığı programda konuşmalarını yapan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Sayık, girişimciliği ve girişimcilik ekosisteminin nasıl kurulması gerektiği ile ilgili 10 yıllık bir tecrübelerinin olduğunu vurguladı. Sayık, girişimciyi eğitmek ve yolunu açmak gibi bir fonksiyonlarının da olduğunu sözlerine ekledi.



Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise Fırat Kalkınma Ajansı olarak 4 ilde faaliyet gösterdiklerini belirterek, kalkınma ajanslarının en önemli işlevlerinden birisinin de bölgelerinde girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi olduğunu belirtti.



Daha sonra söz alan Teknokent Genel Müdürü Fatih Kocamaz'da yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi sundu. Malatya'da girişimci sayısının diğer illere göre fazla olduğunu ancak girişimcileri koordine edecek bir yapının olmadığını dile getiren Kocamaz, dünyada girişimcilik, inovasyon, kuluçka ve ön kuluçka merkezlerinin kurularak koordine edildiğini ifade etti.



Kalkınma ajansı yapısının devlet için çok önemli bir yapı olduğu vurgulayan Kocamaz, fikri olan girişimci adaylarını şirketleşmeden önce ön kuluçka merkezlerine beklediklerini dile getirdi.



Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Ali Oflaz ise, Ankara Kalkınma Ajansı olarak ekosistemi geliştirecek faaliyetlerin yapılmasını ileri teknoloji, yeni nesil kırsal kalkınma ve sosyal girişimcilik olarak üç ana başlıkta incelemekte olduklarını belirterek amaçlarının girişimcilik fikrini oluşturmak olduğunu söyledi.



Ekosistemi güçlendirmek amacıyla hem girişimci hem de masanın diğer tarafında kalan taraflar ile ilgili eğitim çalışmaları yapmakta olduklarını belirten Oflaz, nihai hedeflerinin bir ağ oluşturup bir sistem halinde hareket etmek olduğunu söyledi. Oflaz, girişimcilere mali destek programı ile ilgili destek vermekte olduklarını ve çok daha kısa sürede daha çabuk geri dönüş almakta olduklarını söyledi.



İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Olgun Sadık ise konuşmasında, sosyal girişimci ve girişimcilik kavramları hakkında bilgi verdi. Girişimcilerin özelliklerine değinen Sadık, girişimcilerin buldukları fikirleri vakit kaybetmeden uygulamaları gerektiğini vurguladı.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'da girişimcilik merkezi projesine çok önem verdiklerini belirterek, Kalkınma Bakanlığı ve Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte proje üzerinde çok çalıştıklarını söyledi. Bu projenin diğer üniversitelere de örnek olacağını düşündüklerini kaydeden Kızılay, "Tabi aslında biz istediğimiz hedefin biraz gerisinden geldik ama yine de çok iyi bir noktaya ulaştık. Bu proje benim çok heyecan duyduğum, çok önem verdiğim, faydalı olduğuna çok inandığım bir projeydi. Projenin kursiyerlerinin sonuçlarını aldıkça, çok başarılı, hedefe ulaşan bir proje olduğunu size söyleyebilirim. Bu projede Kalkınma Bakanlığımızdan Nefi Erman'a çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizden bütün ekibimizin çok emeği var onlara teşekkür ediyorum. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Teknokent'in Genel Müdürü Fatih hoca ve ekibimize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bu projeden verimli bir eğitim alarak bundan sonraki dönemde artık buradan öğrendiklerinizle bu sertifikanın da size sağlayacağı avantajlarla yol alacağınızı ümit ediyorum. Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Niyetimiz bu projeyi biraz daha uzatmaktır" diye konuştu.



Programın sonunda eğitime katılan öğrencilere sertifikaları verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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