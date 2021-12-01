Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nin 12'nci durağı Antalya oldu - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshowun 12'nci toplantısı Antalya'da yapıldı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesi amacıyla Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje ile birçok kadının hayatına dokunmak istediklerini aktaran Öztürk, kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını sağlayan, onları ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatan, toplumsal ve ekonomik konumlarını güçlendiren her türlü projeyi önemsediklerini vurguladı.

Kadın üyelere, verilecek online eğitimler ile işlerini geliştirmeleri ve büyütmeleri yolunda destek olacaklarını belirten Öztürk, "Yapılan araştırmalar kadının girdiği her alanda başarılı olduğunu, fark yarattığını ve şirketlerin finansal performansına olumlu katkısı olduğunu gösteriyor. Kadın girişimciliğin, sadece bir cinsiyet meselesi değil, aynı zamanda bir kalkınma, eşitlik ve ekonomik gelişim fırsatı olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"29 ilde 61 kadın bayiye ulaştık"

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu da kadınların hayatın her alanında güçlenmesini, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olarak gördüklerini söyledi.

Kadın ve erkeğin her alanda eşit hak ve sorumluluklarla yer almasını sağlamak için çalıştıklarını aktaran Ebiçlioğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 100 Kadın Bayi Projemiz sayesinde 3 binin üzerinde rekor bir başvuru aldık. Projeye başlarken, 1200 Beko bayisi içinde 10 kadın bayimiz varken, bu sayı projeyle 29 ilde 61 kadın bayi ve 69 mağazaya yükseldi. Yeni kadın bayilerimiz sayesinde 163'ü kadın olmak üzere 298 kişiye de istihdam olanağı sağlamış olduk. Umarım bugün bu salonda bulunan girişimci kadınlarımızı da Beko bayisi çatısı altında görebiliriz."

Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantılarının, Karabük, İzmir, Çanakkale ve Düzce'de de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edeceği bildirildi.