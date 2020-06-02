Girlevik Şelalesi normalleşme adımlarının ardından yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika

Girlevik Şelalesi normalleşme adımlarının ardından yeniden ziyarete açıldı

Girlevik Şelalesi normalleşme adımlarının ardından yeniden ziyarete açıldı Erzincan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, geçici olarak ziyarete kapatılan Girlevik Şelalesi yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Girlevik Şelalesi normalleşme adımlarının ardından yeniden ziyarete açıldı ERZİNCAN - Erzincan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, geçici olarak ziyarete kapatılan Girlevik Şelalesi yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, normalleşme adımlarının ardından yeniden canlandı. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik uzun süren sessizliğin ardından ziyaretçilerini ağırlıyor. Salgın nedeniyle evinde bunalan vatandaşlar, havaların ısınması ve kısıtlamanın da kaldırılmasıyla Girlevil Şelalesine gelip su kenarına serinlemeye çalışıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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