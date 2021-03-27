GKRY'deki cami saldırısına KKTC'den tepkiler sürüyor - Son Dakika

GKRY'deki cami saldırısına KKTC'den tepkiler sürüyor

27.03.2021 10:21

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 25 Mart'ta bir caminin hedef alındığı ırkçıyı saldırıyı kınayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, "Rum tarafında bugüne kadar yüzlerce defa aynısı oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 25 Mart'ta bir caminin hedef alındığı ırkçıyı saldırıyı kınayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, "Rum tarafında bugüne kadar yüzlerce defa aynısı oldu. 116 tane cami ve mescidimiz okulla beraber yerle bir edildi. Bütün Müslüman mezarlıklarının tamamı tahrip edildi. Farkındaysanız bir ilmi siyasetle beraber, bir yerde denizlerde tahrik ediyorlar, bir yer de camilerimizi tahrip ediyorlar, her taraftan bizi tahrik etmeye devam ediyorlar" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan camiye yönelik 25 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıya tepkiler sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, Rum kesimindeki çirkin saldırıyla ilgili, "Biz Türk milleti olarak, Müslümanlar olarak hiçbir mabede karşı nefret beslemeyiz. Bizim bugüne kadar defalarca bir sürü zamanlarda mabetlerimiz, camilerimiz kundaklandı, yakıldı, yıkıldı ve çirkin kelimeler yazıldı. Düşüncemiz o dur ki bir din görevlisi olarak hiçbir mabede kimse el sürülmesin, kimse yazı yazmasın, kimse en ufak bir kötülük kullanmasın. Bizim derdimiz, bütün Allah'ın evi dediğimiz mabetlerin hepsine saygı ve hürmetle bakmamız gerekir" dedi.

"116 TANE CAMİ VE MESCİDİMİZ OKULLA BERABER YERLE BİR EDİLDİ"

Çakır, "Rum tarafında yapılan, bugüne kadar yüzlerce defa aynısı oldu. 116 tane cami ve mescidimiz okulla beraber yerle bir edildi. Bütün Müslüman mezarlıklarının tamamı tahrip edildi. Farkındaysanız bir ilmi siyasetle beraber, bir yerde denizlerde tahrik ediyorlar, bir yer de camilerimizi tahrip ediyorlar, her taraftan bizi tahrik etmeye devam ediyorlar" diyerek Müslümanların ve Türk milletinin hiçbir şekilde mabetle intikam almak düşüncesinde olmadığını belirtti.

"BU ŞEKİLDE YAPARAK BİZLERİ TAHRİK EDİYORLAR Kİ BİZ DE ONLARIN KİLİSELERİNE AYNI ÇİRKİNLİKLERDE SALDIRALIM"

Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen saldırıyı kesinlikle tasvip etmediğini ve kınadığını dile getiren Çakır, "Camilere kimse elini uzatmasın, kimse kötü bir kelime yazmasın" dedi. Saldırının siyasi boyutu olduğunu da vurgulayan Çakır, "Bunlar bu şekilde yaparak bizleri tahrik ediyorlar ki biz de onların kiliselerine veyahut dini yerlerine, ibadet yerlerine aynı çirkinliklerde saldıralım. Kesinlikte Türk milleti ve Müslümanlar olarak biz böyle bir şeyi tasvip etmeyiz, tevessül de etmeyiz" şeklinde konuştu.

Çakır, "Çünkü biz bugüne kadar onların bütün kiliselerini cami olarak kullandık ve koruduk. Onlar ise bizim mescitlerimizi ve camilerimizi yıktılar, tahrip ettiler ve çirkin yazılar yazdılar. Bir tane kilisenin duvarına bir Müslümanın bir kötü kelime yazdığını kimse söyleyemez, zaten de yoktur böyle bir şey" dedi.

"BU KONUDA TEDBİR ALMALARINI TALEP EDİYORUM"

Güney Kıbrıs'ta önceki yıllarda yaşanılan olaylara değinen Çakır, "Baf'ta Cami-i Cedit diye ecdadımızdan kalma taş kesme bir cami vardı ve şu an olduğu yer park yeridir. Yanında da bir tane Türk hamamı vardır. Her ikisi de tahrip edilmiştir ve park yeri olarak kullanılmaktadır. Ben yetkilileri, buradaki Dışişleri Bakanımızı, Türkiye'deki Dışişleri Bakanımızı ve Türkiye'deki kamuoyunu bizim bütün mabetlerimize yapılan saldırıları kınamalarını ve bu konuda tedbir almalarını talep ediyorum. Yapılanlar çirkindir, kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Limasol'de iki gün önce gerçekleştirilen ırkçı saldırıda aşırı sağcı Rum bir grup, camiye haç çizerek "Türklere ölüm" şeklinde yazı yazmıştı. Çirkin saldırıya KKTC makamlarından ve Türkiye'den peş peşe kınama mesajları gelmişti.

(İHA)

GKRY'deki cami saldırısına KKTC'den tepkiler sürüyor
GKRY'deki cami saldırısına KKTC'den tepkiler sürüyor
GKRY'deki cami saldırısına KKTC'den tepkiler sürüyor
GKRY'deki cami saldırısına KKTC'den tepkiler sürüyor

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Türk, Rum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa GKRY'deki cami saldırısına KKTC'den tepkiler sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaraylı Babel şarkıcı oldu! İlk parçası 2 Nisan'da çıkıyor Galatasaraylı Babel şarkıcı oldu! İlk parçası 2 Nisan'da çıkıyor Aralarında polis, avukat bile var! 'Tokatçılar' örgütü tek bir fotoğrafla yakayı ele verdi Aralarında polis, avukat bile var! 'Tokatçılar' örgütü tek bir fotoğrafla yakayı ele verdi Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı
Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı         
10:22
"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı         
10:09
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı         
09:59
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti         
07:45
Alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı! Durumunu gören yakınları fenalık geçirdi Alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı! Durumunu gören yakınları fenalık geçirdi         
01:52
Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor         
23:36
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 10:50:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GKRY'deki cami saldırısına KKTC'den tepkiler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei