Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası - Anadolu Efes: 87 - Galatasaray Doğa Sigorta:... - Son Dakika

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın ikincisinin açılış maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 87-82 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında yine kaybetmedi.

Turnuvada daha önce karşılaştığı Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64, Bahçeşehir Koleji'ni 81-77, Ukrayna temsilcisi Dnipro'yu 99-61 yenen ve ilk organizasyonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, bu sonuçla üst üste dördüncü maçını da kazanmış oldu.

Öte yandan, mücadeleyi, Pınar Karşıyaka Başantrenörü, A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Ufuk Sarıca da izledi.

Turnuvada, yarın Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom- Crvena Zvezda (Sırbistan) karşılaşmalarıyla devam edilecek.

İlk ayağı 2 Eylül'de başlayıp, 6 Eylül'de sona eren turnuva kapsamındaki ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.