Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın üçüncü günün tek karşılaşmasında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 95-56 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Anadolu Efes, TOFAŞ takımı ile karşı karşıya geldi.

Etkili bir oyun sergileyen Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 95-56'lık farklı skorla yenerek turnuvada avantaj elde etti.

Turnuvaya, yarın oynanacak Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ, Fenerbahçe Beko - Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka - Kızılyıldız karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Turnuva kapsamındaki ikinci hazırlık organizasyonu 13 Eylül'de tamamlanacak.