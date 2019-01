Gmis Merkez Servisleri Şubesi Genel Kurulu Yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Merkez Servisleri Şubesi'nin 11'inci Olağan Genel Kurulu, GMİS Şemsi Denizer Salonu'nda gerçekleştirildi.Genel Kurula MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan CHP İl Başkanı Hakkı Güney , MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, MHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Haseki, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Recep Horozoğlu, ÖDP Merkez İlçe Başkanı Elçin Kınay Bayrak, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Nebahattin Yılmaz, Zonguldaklılar Derneği Başkanı Hasan Yaman , Devrek- Gökçebey Derneği Yöneticisi Cevdet Cin, Maden Mühendisleri Odası Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı , CHP Merkez İlçe Yöneticisi Hasan Çakır , GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu , Genel Sekreter Satılmış Uludağ , Genel Mali Sekreter Hikmet Gülşen, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Yeşil ve Volkan Yıldız, GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu , Armutçuk, Amasra , Üzülmez ve MTA Şube Başkan ve yöneticileri, Merkez Servisleri Şube Delegeleri ile işçiler katıldı.Genel Kurulun Divan Başkanlığına GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci seçilirken, Başkan Yardımcılıklarına İsa Mutlu ve Kahraman Kabasakal, üyeliklerine Hüseyin Kolçak ve Durmuş Kılıç seçildi.GMİS Merkez Servisleri Şubesi Genel Kurulu Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Merkez Servisleri Şube 11'inci Olağan Genel Kurulunda GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci bir konuşma yaptı. Demirci konuşmasında şunları söyledi; "Sendikamızın delege seçimlerinden sonra şube genel kurullarını da tarihimize yakışır bir şekilde yapıyoruz. Genel Kurullarımız, birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza güç katıyor. Aynı şekilde Mart ayı içinde Genel Merkez Genel Kurulumuzu da yaparak zorlu bir döneme başlayacağız. Genel Maden İşçileri Sendikası 72 yıllık mücadele tarihiyle dünyada ve Türkiye 'de kendine saygın bir yer edinmiştir. Öncelikle Sendikamızı bugünlere taşıyan yöneticilerimize ve katkı veren herkese şükranlarımızı sunuyorum. Bölgemizi 3 şehir olacak kadar büyüten maden ocaklarımızda, bugün tarihimizin en düşük sayıda işçisiyle çalışıyor ve doğal olarak en az üretimi yapıyoruz. 15 yıl önce; 5 milyon ton kamu, 5 milyon ton özel sektör olmak üzere yılda 10 milyon ton üreteceklerini söylemişlerdi. Çünkü ülkemizin ihtiyacı vardı. Ancak bugün üretim yılda 2 milyon tonlara gerilerken ithalat 36 milyon tonlara çıktı. ve ekonomik kriz geldi kapıya dayandı. Şimdi hep birlikte her alanda yerli üretim diyoruz. Bu gerçekler ışığında Türkiye Taşkömürü Kurumu 'nda da bir adım atılıyor. Önce bin, sonra 500 arkadaşımız TTK'da işe başlayacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımıza ve katkı veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu adım hepimizi mutlu ediyor ve umutlandırıyor. Ancak kurumda emeklilikler devam ediyor. TTK'nın, öncelikle norm kadroyla ve istikrarlı bir şekilde çalışması lazım. Yeni norm kadro, TTK'nın yıllık 5 milyon ton üretim hedefiyle planlanmalıdır.""Maden Makinaları Fabrikası TTK'nın gözbebeğidir"GMİS Genel Başkanı AhmeT Demirci Maden Makinaları Fabrikasının TTK'nın gözbebeği olduğunu ifade ederek, "Kurumun gözbebeği olan Maden Makinaları Fabrikamız da yıllık 5 milyon ton üretim hedefine ulaşmamızı sağlayacak teçhizatın üretilmesinde aktif görev almalıdır. Fabrikamız, Maden Havzamızda özel sektör ile birlikte yılda 10 milyon ton üretim hedefine göre yapılandırılmalıdır. Yarının ne olacağı belirsiz olan bu coğrafyada kendi teknolojimizi geliştirmeli ve kendi doğal kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız. Aynı anlayışla, madenlerimizi araştıran Maden Tetkik Arama Kurumu'nu daha aktif hale getirmeliyiz. MTA'ya teknoloji ve kalifiye eleman takviyesi yapmalıyız" dedi."Toplu sözleşme görüşmelerine başlayacağız"Kısa sürede toplu sözleşme görüşmelerine başlayacaklarını ifade eden Başkan Demirci, "TTK, MTA ve Hattat Enerji ve Maden İşyerlerindeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için Bakanlığa yetki başvurumuzu yaptık. En kısa sürede görüşmelere başlayacağız. Harici Servislerde, düşük ücret, aynı işe farklı ücret uygulama yanlışlarını düzeltmek ve enflasyonla birlikte iyice gerileyen alım gücünü yükseltmek en öncelikli hedefimizdir. Bu dönem içinde; Maden Makinaları Fabrikası'nın küçültülmesi, taşınması, kapatılarak işlerin müesseselere kaydırılması gibi girişimleri birlikte mücadelemizle engelledik. Fabrika hakkında bilgisi olmayan, her zaman fırsat kollayan rantiyecilere karşı mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Biz her ortamda ve her fırsatta haklı taleplerimizi dile getiriyor, önerilerimizi anlatıyoruz. İnsanca çalışıp insanca yaşayacağımız koşulları sağlama mücadelemiz devam ediyor. İşimize, aşımıza, geleceğimize birlikte mücadelemizle sahip çıkacağız. Bu duygularla tekrar sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Ayan, "Haklı olduğunuz her mücadeleye destek olacağız" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan da genel kurulda bir konuşma yaptı. Kendisinin de kurumda emek verdiğini belirten Ayan şöyle konuştu; "1985 yılında Merkez Atölyelerinde işbaşı yaptım. 2005 yılına kadar burada çalıştım. Sonrasında Maden Teknikeri olduk ve 12 yılda Kozlu'da hizmet vermeye çalıştık. Yani geride kalan 32 yıl. Tabii ki aranızdan çıkmış, yetişmiş arkadaşınız olarak da 24 Haziran Seçimlerinde Milletvekili Adayı olduk. Nasip olmadı diyelim. Bugün Zonguldak Belediye Başkan adayı olarak, Zonguldak'ı yönetmeye talip olarak karşınızdayız. Dün 67'de 67 Proje tanıtım toplantısıyla tam anlamıyla yola çıkmış bulunuyoruz. Bütün samimiyetimizle yola çıktık, bir madenci, işçi olarak aranızdan çıkmış bir kişi olarak yola çıktık. Haliyle sizlerden destek istemek de en doğal hakkımızdır diye düşünüyorum" dedi.TTK'nın durumuna değinen Ayan; "Bugün gelinen noktada bir politika var ki ortada Türkiye Taşkömürü Kurumu kendi kendini kapatma noktasına gelmiştir.Dolayısıyla Genel Maden İşçileri Sendikası şube kongrelerini bitirip, Genel Merkez seçimleri yapıldıktan sonra sizleri ciddi ve iyi bir mücadele bekliyor. Tabii Hükümet desteği olmadan bir sonuçlara varılmasa da Sendikalar mücadelenin olduğu yerlerdir. Bizler bu noktada haklı olduğunuz her mücadelede siyasi kimliğimizle olsun, şahsiyetimizle olsun mutlaka sizi destekleyecek ve arkanızda olacağız" dedi.Güney: "Türkiye'nin Zonguldak'a borcu varCHP Zonguldak İl Başkanı Hakkı Güney de genel kurulda yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Sendikamızın gücünü ve eylem biçimlerini takdirle karşılıyorum. Partimizin Zonguldak'ta bir çalıştayı oldu. Zonguldak ile ilgili kalkınmada stratejik konularda bu çalıştayda güzel bir çalışma yaptık. Raporda Zonguldak'ın kömürsüz olmayacağı ve mutlaka üretimin artırılması gerektiği ortaya kondu. Bu çalışmada Genel Maden İşçileri Sendikası'nın büyük katkısı oldu. Biliyorsunuz bin 500 işçi alınacak dendi. Ancak yaptığımız araştırmalara göre 250 işçi emekli oldu. Bin 500 işçinin ciddi anlamda katkı vereceğini kabul etmedik. Ama çalışmalara devam edilmesi lazım. Çalışmaların süratli vaziyette, Zonguldak'ın kalkınması anlamında devam etmesi lazım. Çünkü Türkiye'nin bu şehre çok büyük anlamda borcu var" dedi.Tekrar aday olmayan Şube Başkanı Birol Kundakçıoğlu ile Şube Mali Sekreteri Satılmış Öztürk birer veda konuşması yaptılar ve helallik istediler.Şube Yönetimine aday olanların konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. - ZONGULDAK