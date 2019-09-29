Son Dakika Haberleri: Göç İdaresi Müdürlüğü'nden 'Abdullah' bebeğe ziyaret
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Göç İdaresi Müdürlüğü'nden 'Abdullah' bebeğe ziyaret

36 dakika önce

Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, Eskişehir'de yeni ikamet etmeye başlayan Uygur Türkü olan bir aileyi dünyaya gelen Abdullah isimli bebekleri dolayısıyla ziyaret etti.

Göç İdaresi Müdürlüğü'nden 'Abdullah' bebeğe ziyaret, System.String[]

Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, Eskişehir'de yeni ikamet etmeye başlayan Uygur Türkü olan bir aileyi dünyaya gelen Abdullah isimli bebekleri dolayısıyla ziyaret etti.


İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız tarafından yapılan bu ziyarette, yeni doğan Abdullah bebeğe hediyeler verilirken, aile ile de bir süre sohbet edildi. Ziyaretten memnun kalan aile ilgileri için Akyıldız'a teşekkür etti.


Yapılan ziyaret hakkında konuşan Eskişehir Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, "Uygur Türkleri bizim gönüldaşlarımızdır. Bizim dualarımızda olan kardeşlerimizdir. Onların gönüllerinde ve yüreklerinde olan Türkiye sevdalarına bu akşamki ziyaretimizde bir kez daha gönülden şahit oldum. Devletimize ve milletimize dua eden bu güzel insanlardan Allah razı olsun. Ailemizin yeni ferdi Abdullah kardeşimizin de bahtı açık olsun. Rabbim sağlık ve sıhhat versin" dedi. - ESKİŞEHİR

Gökhan Akyıldız, Eskişehir, Uygur, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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