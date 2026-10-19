Göğüs dekolteli kıyafetle kiliseye girmek istedi, görevliler izin vermedi - Son Dakika
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Göğüs dekolteli kıyafetle kiliseye girmek istedi, görevliler izin vermedi

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İtalya’da bir kiliseye girmek isteyen kadın, tercih ettiği kıyafet nedeniyle görevlilerle karşı karşıya geldi. Hayli cesur göğüs dekoltesi bulunan kıyafeti uygun bulmayan görevliler, kadından üzerini örtmesini istedi. O anlarda yaşanan diyalog cep telefonu kamerasına yansıdı.

İtalya’nın Milano kentinde göğüs dekolteli kıyafetle kiliseye girmek isteyen bir kadın, görevlilerin uyarısıyla karşılaştı. Kadından üzerini örtmesini isteyen görevlinin “Çünkü burası bir kilise” sözleriyle yaptığı uyarı, kameralara yansıdı.

İtalya’nın Milano kentinde bir kiliseye girmek isteyen kadın ile görevliler arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Göğüs dekolteli kıyafeti nedeniyle uyarılan kadın, kiliseye giriş sırasında görevlilerin müdahalesiyle karşılaştı.

Göğüs dekolteli kıyafetle kiliseye girmek istedi, görevliler izin vermedi

“ÜZERİNİZİ ÖRTMENİZ GEREKİYOR”

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kilise görevlisinin kadına kıyafetini örtmesi gerektiğini söylediği duyulurken, kadının “Tamam” yanıtını vermesinin ardından görevli, “Çünkü burası bir kilise” diyerek uyarısını yineledi.

Göğüs dekolteli kıyafetle kiliseye girmek istedi, görevliler izin vermedi

Yaşanan diyalog cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Olay, ibadethanelerde ziyaretçilerden beklenen kıyafet kurallarını yeniden gündeme taşıdı.

Kiliselerde ziyaretçilerin mekânın geleneklerine ve belirlenen kurallara uygun giyinmesi istenirken, Milano’da yaşanan olay sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

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    Yorumlar (1)

  • Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    Bizim ülkemizde ise sözde bir sanatçı vefat ediyor sanatçı müsveddeleri sarmaş dolaş çırıl çıplak Allah'ın evine giriyorlar eleştirilince yanlış yaptıkları söylenince kıyamet kopuyor bu demek oluyorki aslı değişmiş dahi olsa Allah'ın indinde hiçbir yeri olmasada o insanlar hem dinlerine hemde ibadethanelerine saygılılar bu durumda bizdekiler dinsizden dahada dinsizler onların inandıkları bir dinleri var bizdekilerin neye kime inandıklarıda belli değil hem bizimkilerden daha Ahlaklı hemde daha edepliler. 0 0 Yanıtla
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