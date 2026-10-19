Göğüs dekolteli kıyafetle kiliseye girmek istedi, görevliler izin vermedi

Nazif Dayikaraca:

Bizim ülkemizde ise sözde bir sanatçı vefat ediyor sanatçı müsveddeleri sarmaş dolaş çırıl çıplak Allah'ın evine giriyorlar eleştirilince yanlış yaptıkları söylenince kıyamet kopuyor bu demek oluyorki aslı değişmiş dahi olsa Allah'ın indinde hiçbir yeri olmasada o insanlar hem dinlerine hemde ibadethanelerine saygılılar bu durumda bizdekiler dinsizden dahada dinsizler onların inandıkları bir dinleri var bizdekilerin neye kime inandıklarıda belli değil hem bizimkilerden daha Ahlaklı hemde daha edepliler.