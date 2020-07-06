Göklerin emektar terminatörü, bu sefer savaş için değil eğitim için Antalya'da - Son Dakika

Göklerin emektar terminatörü, bu sefer savaş için değil eğitim için Antalya'da

Göklerin emektar terminatörü, bu sefer savaş için değil eğitim için Antalya'da Ülke savunmasından eğitim neferliğine uzanan tır üzerindeki 420 kilometrelik yolculuk Antalya'da sona erdi Türk Hava Kuvvetlerinde 30 yılı aşkın görevini tamamlayıp uçuş ömrünü tamamlayan Phantom F-4E savaş uçağı,...

Göklerin emektar terminatörü, bu sefer savaş için değil eğitim için Antalya'da

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Ülke savunmasından eğitim neferliğine uzanan tır üzerindeki 420 kilometrelik yolculuk Antalya'da sona erdi

Türk Hava Kuvvetlerinde 30 yılı aşkın görevini tamamlayıp uçuş ömrünü tamamlayan Phantom F-4E savaş uçağı, uçak lisesindeki öğrencilerin eğitimi için hibe edildi

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik:

"Kanatları 90 derece açıp kapanabiliyor, uçak gemilerine göre modernize edilmiş"

ANTALYA - Türk Hava Kuvvetlerinde 30 yılı aşkın görev yaptıktan sonra uçuş ömrünü tamamlayan göklerin emektar terminatörü Phantom F-4E savaş uçağı, Eskişehir'den tıra yüklenerek yaklaşık 6 saat süren 420 kilometrelik yolun ardından Antalya'daki Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine getirildi.

Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 30 yılı aşkın uçuş görevlerinde bulunan Phantom F-4E savaş uçağı, parçalarıyla birlikte 3 tıra yüklenerek Antalya'ya ulaştı. Tır üzerinde karayoluyla 6 saatlik bir yolculuğun ardından akşam saatlerinde Antalya'ya konvoy eşliğinde getirilen uçak, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim amaçlı kullanılacak. Üzerinde 'Her bir hayalle başlar' yazılı pankartla okul bahçesine yerleştirilen uçak, 3 yıl önce yine okul bahçesine konulan Boeing 737-400 Classic tipi eski bir yolcu uçağının yanına konuldu. Uçağa çevredeki vatandaşlar, öğretmen ve öğrencilerin ilgisi oldukça büyük oldu.

3 tır, 6 saatte getirdi

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, lisenin uçak bakım alanında tematik proje okulu olarak faaliyet gösterdiğini ve uçakla birlikte öğrencilerin uygulamalı eğitim alacağını ifade etti. Uçakla ilgili detaylar veren Çevik, "Bu uçağımız 30 yılı aşkın hava kuvvetleri komutanlığımızın envanterinde uçmuş. Yaklaşık 3-4 yıl önce uçuş ömrünü tamamladığı için Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'na çekilmiş. 3 yıldır yapmış olduğumuz yazışmalar neticesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın emriyle uçağımız bize hibe edildi. Eskişehir'e 3 tır ve arkadaşlarımızla beraber kortej şeklinde gittik. Yaklaşık olarak 3-4 saatlik bir yükleminin ardından uçağımızla 6 saatlik bir yolculuk yaptık." dedi.

"Öğrencilerimiz uygulamalı bir şekilde derslerini işleyecekler"

Amaçlarının Türkiye'de havacılığı sevdirmek vurgu yapan Çevik, "Okulumuz günden güne açık hava müzesine dönüyor. Şuanda bir Boeing ve Phantom f4, içeride uçabilir bir T67, uçak motorlarımız var. Bu uçağımızın iniş takımları ve gövdesi tamamen orijinal. Öğrencilerimiz, uçak öğretmenleriyle beraber birebir derslerde uygulamalı bir şekilde derslerini işleyecekler. Bir güzelliği de aynı bu uçağımızın motoru bizim uçak hangarımızda mevcut. Aynı motorla aynı uçağı özdeşleştirecekler ve uygulamalı eğitimde dünyada sayılı okullardan birisi olacağız" diye konuştu.

"Kanatları 90 derece açılıp kapanıyor"

Uçağı Antalya'ya getirmeden önce videolarını izlediklerini ve oldukça heyecanlandıklarını dile getiren Çevik, "Bu uçağın orijinalleri şuanda Hava Kuvvetleri Komutanlığımız envanterinde görev yapıyor. Kanatları 90 derece açıp kapanabiliyor. Uçak gemilerine göre modernize edilmiş. Öğrencilerimiz gerçek uçakların gerçek kompetanlarıyla eğitim alıyor. Önemli olan da bu zaten." İfadelerini kullandı.

Çevik, öğrencilerle birlikte anket çalışması yaparak uçağa bir isim vereceklerini de sözlerine ekledi.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göklerin emektar terminatörü, bu sefer savaş için değil eğitim için Antalya'da - Son Dakika
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