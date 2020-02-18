Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor - Son Dakika Magazin

Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

7 saat önce

Sömestr tatilinin yoğunluğunu geride bırakan Davraz Kayak Merkezi eşsiz manzarasıyla konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor, System.String[]

Sömestr tatilinin yoğunluğunu geride bırakan Davraz Kayak Merkezi eşsiz manzarasıyla konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Güneşli havanın tadını çıkaran kayak severler pistlerden inerken Eğirdir Gölü'nün muhteşem güzelliğine bakarak kayma şansı buluyorlar. Beyaz ve mavinin bu eşsiz buluşmasına şahitlik eden yerli ve yabancı turistler ise daha önce böyle bir manzaraya sahip kayak merkezi görmediklerini söylediler.


Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden olan Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezi'ni hafta içi olmasına rağmen yine yüzlerce misafirin tercihi oldu. Davraz'da her yaştan kayakçı ve snowboardcunun yanı sıra sadece manzarayı seyretmeye gelen ziyaretçiler de oldukça fazla. Güneşli havayla birlikte bol bol fotoğraf çekilen ziyaretçiler Davraz'ın bu sakinliğinin tadını doyasıya çıkarıyorlar. - ISPARTA

Kayak Merkezi, Eğirdir Gölü, Güneşli, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
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