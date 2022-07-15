Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15.07.2022 23:35

Ankara'nın Kahramankazan, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Ankara'nın Kahramankazan, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı direnişin sembol yerlerinden biri olan ve 9 şehidin verildiği, 92 kişinin gazi olduğu Kahramankazan'da, akşam namazı sonrası Köprübaşı Camisi yanında toplanan vatandaşlar mehter takımı eşliğinde, sloganlar atarak Milli Egemenlik Alanı'na yürüdü.

Burada düzenlenen etkinlikler, mehteran konseri ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Genç yaşlı çok sayıda Kahramankazanlı, ellerinde Türk bayraklarıyla alana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve 15 Temmuz 2016'da Kahramankazan halkının verdiği mücadeleyi konu alan sinevizyon gösteriminin ardından Akıncı Üssü önünde şehit olan Kahramankazanlı 9 kişinin ismi, Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından okunarak temsili yoklama yapıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Oğuz, 6 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "O gecenin kırılma anı, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aziz milletimizi demokrasiye sahip çıkmaya, meydanlara inmeye davet etmesi ve milletimizin de bu çağrıya uyarak, korkuyu, ölümü bir kenara bırakarak şehirlerin meydanlarına inmesiydi." dedi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde darbenin komuta merkezi olduğu anlaşılan Kahramankazan'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önünde vatandaşların gövdesini siper ettiğini belirten Oğuz, "Evet meydanlara inen milyonlarca kahramanın, aziz şehitlerimizin sayesinde ve Allah'ın inayetiyle o gece Türkiye geçilmedi. Zafer aziz milletimizin oldu,

Kahramankazanımız işte o gece bütün Türkiye'de verilen destansı mücadelenin sembolleşen ilçesi oldu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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