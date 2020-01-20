Gölbaşı ilçesinde 'Bir çocukta sen güldür' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı ilçesinde 'Bir çocukta sen güldür' projesi - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde 'Bir çocukta sen güldür' projesi

6 saat önce

İstanbul Şişli Belediyesi İzzetpaşa Toplum Merkezi tarafından 'Bir çocukta sen güldür' projesi kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki köy okulu öğrencilerine yardım yapıldı.

Gölbaşı ilçesinde 'Bir çocukta sen güldür' projesi, System.String[]

İstanbul Şişli Belediyesi İzzetpaşa Toplum Merkezi tarafından 'Bir çocukta sen güldür' projesi kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki köy okulu öğrencilerine yardım yapıldı.


Gölbaşı Belediyesi ve Şişli Belediyesi arasında ortak düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, İzzetpaşa toplum merkezi kursiyerleri tarafından köy okullarında okuyan 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye yardım düzenlendi. Öğrencilere yardım kapsamında kırtasiye malzemeleri ile kışlık kıyafetler dağıtıldı. İstanbul'dan Adıyaman'a gönül köprüsü kurduklarını belirten İzzetpaşa Toplum Merkezi Sorumlusu Elif Kargın, "Bir çocukta sen güldür projesi kapsamında toplum merkezimizdeki kursiyer arkadaşlarımızla Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesiyle irtibata geçtik. İlçeye bağlı köylerdeki köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesiyle yardım kolilerimizi hazırlayıp kursiyerlerimizle beraber öğrencilerimize ulaştırdık. Çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek, Adıyaman halkının misafirperverliğini görmek bizleri oldukça mutlu etti" dedi.


Duyarlılıklarından dolayı Şişli Belediyesi İzzet Paşa Toplum Merkezi kursiyerlerine teşekkür eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Bir çocukta sen güldür' projesi kapsamında İstanbul'dan gelen konuklarımızı ilçemizde ağırlamaktan onur duyduk. Böyle anlamlı bir yardım kampanyası hazırlayarak köy okulundaki öğrencileri üşümesin diye çaba gösteren değerli misafirlerimize ve onlara bu imkanı sunan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Şişli Belediyesi, İstanbul, Adıyaman, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
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