Göller Yöresi'nde bu yılki sayımlarda en çok sakarmeke, angıt ve çamurcun görüldü - Son Dakika

Göller Yöresi'nde bu yılki sayımlarda en çok sakarmeke, angıt ve çamurcun görüldü

22.01.2021 15:07
Göller Yöresi'nde bu yılki sayımlarda en çok sakarmeke, angıt ve çamurcun görüldü, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl 43 türden 739 bin 142 su kuşunun tespit edildiği Göller Yöresi'ndeki bu yılki sayımlarda bugüne kadar en çok sakarmeke, angıt ve çamurcun görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl 43 türden 739 bin 142 su kuşunun tespit edildiği Göller Yöresi'ndeki bu yılki sayımlarda bugüne kadar en çok sakarmeke, angıt ve çamurcun görüldü.

Batı Palearktik olarak bilinen ve Türkiye'yi içine alan bölgede, her yıl 15 Ocak-15 Şubat'ta su kuşu sayımı ve kuş türü belirleme çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'deki su kuşlarının yaklaşık üçte birinin yaşadığı belirtilen Göller Yöresi'nde sayım çalışmaları sürüyor.

Bölgede yer alan Antalya, Burdur ve Isparta'daki sayımlar yaşayan kuş türlerinin belirlenmesinde önemli bir yere sahip.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Karataş Gölü kıyısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Burdur, Isparta ve Antalya'daki sulak alanlarda sayıma başladıklarını söyledi.

"Kış Ortası Su Kuşu Sayımı" olarak adlandırılan çalışmaların önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, sayımları Doğa Koruma ve Milli Parklar 6 ve 8. Bölge Müdürlüğü personelleri, uzman kuş gözlemcileri, gönüllüler ve akademisyenlerin katılımıyla yaptıklarını bildirdi.

Su kuşlarının biyocoğrafik dağılımı, kuş popülasyonu ve sulak alanlar hakkında bilgi elde etmek için sayımların gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, "Şu ana kadar en çok görülen su kuşu türleri sakarmeke, angıt, çamurcun oldu." bilgisini paylaştı.

Sayımların her yıl aynı tarihte yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sayımlar bittikten sonra elde edilen veriler, sulakların ve buraya gelen kuş türlerinin korunması için kullanılıyor. Geçen yıl 17 sulak alanda 43 türden 730 bin civarında su kuşu saymıştık. Bu yıl 16 sulak alanda sayımlar gerçekleştiriliyor. Bazı alanlarda mevsimsel farklar nedeniyle su kuşlarında bir azalma söz konusu ancak bazı alanlarda ise artış gözlemliyoruz. Şu ana kadar alanlarda en çok görülen su kuşu türleri sırasıyla sakarmeke, angıt, çamurcun, elmabaş patka ve macar ördeği oldu."

Yılmaz, katkılarından dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bölge ve şube müdürlüklerine ve gönüllü kuş gözlemcilerine teşekkür etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Göller Yöresi, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göller Yöresi'nde bu yılki sayımlarda en çok sakarmeke, angıt ve çamurcun görüldü - Son Dakika


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