Gönül Mimarları İnisiyatifinden "Kanal İstanbul Projesi"ne destek - Son Dakika
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Gönül Mimarları İnisiyatifinden "Kanal İstanbul Projesi"ne destek

6 saat önce

Diyarbakır'da Gönül Mimarları İnisiyatifi üyeleri yaptıkları açıklama ile "Kanal İstanbul Projesi"ni desteklediklerini belirtti.

Diyarbakır'da Gönül Mimarları İnisiyatifi üyeleri yaptıkları açıklama ile "Kanal İstanbul Projesi"ni desteklediklerini belirtti.

Gönül Mimarları İnisiyatifi üyeleri ellerinde Türk bayrakları ile merkez Yenişehir ilçesinde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan açıklama yapan Gönül Mimarları İnisiyatifi Basın Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir proje olduğunu söyledi.

"AK Parti döneminde tüm art niyetli itirazlara, karşı çıkışlara, insafsız muhalefetlere rağmen, Cumhuriyet tarihinin hiç bir evresinde örneği ve emsali görülmemiş, görkemli ve ihtişamlı yatırımlar yapıldı." diyen Arslanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üçüncü Köprü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Yeni Havalimanı gibi yatırımlar bu eserlerden sadece bazıları. Ülkemizin itibarına itibar katan bu altın hizmetler zincirinin son halkası Kanal İstanbul'dur. Kanal İstanbul sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin projesidir. Sadece 16 milyonun değil, 85 milyonun, bir belediyenin değil, devletin, birilerinin değil, milletin projesidir. 'Asrın projesi' diyebileceğimiz ölçekte büyük ve önemli olan bu proje için dudak büken, tenkit eden, 'güvenlik zafiyeti oluşturur', 'gereksizdir', 'yaptırmayız', 'şikayet ederiz' diyenler, ülkemizin gelişmesini istemeyen zavallılardır."

"Gerekirse o projede çalışırız"

Ülkesini, devletini ve bayrağını seven her bireyin bu projeye destek olması gerektiğini savunan Arslanoğlu, "Hem ekonomik hem de jeostratejik açıdan ülkemize çok şey katacak olan Kanal İstanbul Projesini tüm varlığımızla destekliyor, gerekirse o projede birer işçi olarak karşılıksız çalışabileceğimizi buradan, kadim şehir Diyarbakır'dan tüm dünyaya haykırıyoruz." diye konuştu.

Arslanoğlu, projeye Türkiye'nin tüm illerinden destek verilmesi çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için gece gündüz demeden çalışıyor. Dünyanın süper güçlerini dize getiren, zalimliklerini yüzlerine haykıran, hayatını milletinin kurtuluşuna adayan, milletimizin ve kadim medeniyetimizin yeni baştan ihyası ve dirilişi için gece gündüz demeden çalışan, sadece bizim değil, bütün İslam aleminin umudu ve gözdesi olan liderimiz Erdoğa'ın duacısıyız."

Gönül Mimarları İnisiyatifinden Kanal İstanbul Projesi ne destek

Diyarbakır, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:41 Kaynak: AA
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