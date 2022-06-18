Görme engelli baba ve oğlunun başarısı - Son Dakika
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Görme engelli baba ve oğlunun başarısı

18.06.2022 11:46
Görme engelli baba ve oğlunun başarısı

Görme engelli baba ve oğlunun başarısıANKARA'da, doğuştan yüzde 90 görme engelli Hasan Tatar (67), Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirip, bir süre Türkçe öğretmenliği yaptıktan sonra hukuk fakültesini de bitirdi.

Görme engelli baba ve oğlunun başarısı

ANKARA'da, doğuştan yüzde 90 görme engelli Hasan Tatar (67), Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirip, bir süre Türkçe öğretmenliği yaptıktan sonra hukuk fakültesini de bitirdi. Çeşitli derneklerde engellilerin hak arama mücadelelerine destek olan avukat babası gibi görme engelli olan Yiğit Ozan Tatar (19) da 2020'de üniversite sınavında yabancı dilde Türkiye 20'incisi oldu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim görmeye başladı. Baba ve oğlu, birçok enstrümanı da çalabiliyor.

Doğuştan yüzde 90 görme engelli Hasan Tatar, Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirip, farklı kentlerde 10 yıl Türkçe öğretmenliği yaptı. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini de bitiren Hasan Tatar, avukat oldu. Hasan Tatar ile eşi Süreyya Tatar, 15 yıl çocukları olmayınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık edinmeye karar verdiği sırada çocuk sahibi olacağını öğrendi.  Çiftin oğulları Ozan, 2002'de yüzde 50 görme engelli olarak dünyaya geldi. Babasının yolundan ilerleyen Ozan da 2020'de girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yabancı dil testinde Türkiye 20'incisi oldu ve ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Ozan, aynı zamanda bateri, piyano ve kanun çalıyor.

'BİZ DE BAŞARILI OLABİLİRİZ'Altınokta Körler Derneği'nin çeşitli kademelerinde görev alan, Türkiye Körler Federasyonu Başkanlığı, Engelliler Konfederasyonu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan avukat Hasan Tatar, aynı zamanda piyano ve bağlama çalıyor. Derneklerde görev alıp, hukukçu kimliği ile engellilerin hak arama mücadelelerine destek olan Tatar, "Bir yandan hukuk bir yandan dernek üzerinden görme engellilerin hak arama mücadelesini yürütmeye çalışıyorum. Flütten başlayıp, mandolin, akordiyon, saksafon, piyano ve bateri çaldım. Çocukluğumdan beri piyano ve bağlama çalıyorum. Oğlum küçükken piyano çalıyordu şuanda orkestraları var, havacılık ve uzay mühendisliği okuyor. Bu alanda okuyan Türkiye'de ilk görme engelli tek kişi. Görme engelli olmak insanın bir fiziksel durumudur. Onun ötesinde diğer uzuvlarımız çalışıyor. Biz de diğer insanlar gibi yeteneklerimizi kullanarak başarılı, toplum içerisinde hak ettiği yeri bulabilen insanlar olabiliriz. Bu alanda yalnızca bizler değil çok sayıda dostumuz, arkadaşımız, derneğimizin üyesi insanlar var. Oğlumla gurur duyuyorum" diye konuştu. 'UZAY ENDÜSTRİSİNDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Ozan Tatar da babasının yolundan gittiğini anlatarak, "ODTÜ Japon Kültürü Topluluğu'nun yönetim kurulundayım. Oradaki arkadaşlarla birlikte müzik grubu kurduk. Japon rock müziği çalıyoruz. Bateri çalıyorum. Eskiden CSO'da piyano da çaldım. Piyano, bateri, kanun çalıyorum. Sınavda büyük puntolu kağıt kodlayıcı ve ek süre talebinde bulunduk. Kodlayıcı kağıtla ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nü kazandım. Bizim bölümde genelde mezun olunca uçak şirketlerine ya da uzay mühendisliği ile ilgili alanlarda çalışıyorsunuz, ben daha çok uzay endüstrisinde çalışmayı istiyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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