Görme engelli dilencinin zabıtayı görünce bir anda gözleri açıldı

Muğla'da Fethiye Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla özellikle cami önlerinde artış gösteren dilencilik olaylarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Fethiye Merkez Camii önünde görme engelli bir şahsın vatandaşlardan para toplaması dikkat çekti.

ZABITA YAKLAŞINCA KOŞAR ADIM KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekipler durumdan şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi. Zabıtanın yanına yanaştığını fark eden dilenci, birden bastonunu toparlayarak koşar adım bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Görme engelli numarası yaparak vatandaşların duygularını sömüren şahsın yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CEZA KESİLDİ

Ekipler tarafından yakalanan şüpheliye "Kabahatler Kanunu" kapsamında ceza uygulandığı bildirildi.