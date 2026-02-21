Görme engelli dilencinin zabıtayı görünce bir anda gözleri açıldı

Muğla'da Fethiye Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla özellikle cami önlerinde artış gösteren dilencilik olaylarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Fethiye Merkez Camii önünde görme engelli bir şahsın vatandaşlardan para toplaması dikkat çekti.
Ekipler durumdan şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi. Zabıtanın yanına yanaştığını fark eden dilenci, birden bastonunu toparlayarak koşar adım bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Görme engelli numarası yaparak vatandaşların duygularını sömüren şahsın yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ekipler tarafından yakalanan şüpheliye "Kabahatler Kanunu" kapsamında ceza uygulandığı bildirildi.
