Son Dakika Haberleri: Görme Engelliler B1 futbol 2. Ligi 1. devre karşılaşmaları
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Görme Engelliler B1 futbol 2. Ligi 1. devre karşılaşmaları

22 dakika önce

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun (GESF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Görme Engelliler B1 Futbol 2. Ligi 1. devre müsabakaları Tokat'ın Erbaa ilçesinde başladı.

Görme Engelliler B1 futbol 2. Ligi 1. devre karşılaşmaları, System.String[]
Türkiye Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonunun (GESF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Görme Engelliler B1 Futbol 2. Ligi 1. devre müsabakaları Tokat'ın Erbaa ilçesinde başladı.
Erbaa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü halı sahasında düzenlenecek olan karşılaşmalar öncesi program düzenlendi.
Programa Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Tokat Gençlik Hizmetleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, Erbaa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Raif Ünal, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Programında konuşan Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, "Erbaa'mıza hoş geldiniz,burada sizlerle olmak gerçekten daha güzel, şunu bilin ki her zaman yanınızdayız. Her zaman sizlerle beraberiz. Bu etkinliği istediğiniz her an, istediğiniz her gün Erbaa'da yapmanızı istiyoruz." dedi.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise kendilerinin ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu tür organizasyonları Erbaa'da layıkı ile eksiksiz bir biçimde yapmaya niyetliyiz. Bütün sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.
Yedi gün sürecek B1 futbol 2. Ligi 1. devre müsabakalarında Bakırköy, Elazığ Harput, Eskişehir, Gaziantep Mithat Enç, İki Eylül, Malatya Yeşilyurt ve Ordu Spor GESK olmak üzere 8 takım mücadele edecek.
Türkiye, Futbol, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:35 Kaynak: AA
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