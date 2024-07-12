Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım - Son Dakika
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Hukuk

Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım

Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım

Yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Gaga Bulut olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ ile menajeri Harun Y., adliyeye sevk edildi. Altuğ ifadesinde, "Bana paylaşımları menajerim yaptırdı, suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

12.07.2024 13:01  Güncelleme: 13:10
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Daha önce erkek çocuklarını öpüştürdüğü için cezaevine giren Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ, yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

EVİNE OPERASYON YAPILDI

İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis suçunun engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirtilen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak oyuncu kazandırdığı tespit edilen, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karşıyaka ilçesindeki evine operasyon düzenleyen polis, Altuğ'u gözaltına aldı. Aynı gün Altuğ'un menajeri Harun Y. de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım

"BU PAYLAŞIMLARI MENAJERİM YAPTIRDI"

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliye sevk edildi. Altuğ, ifadesinde, "Bana bu paylaşımları menajerim Harun Y. yaptırdı. 'Herkes yapıyor, bir şey olmaz' dedi. Ben de sadece bir defa paylaştım, yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

HAKKINDA BİRÇOK SUÇLAMA VAR

Öte yandan 'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülüp, ardından yargılama yapılmıştı.

Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
Kaynak: DHA

Gaga bulut, Sosyal Medya, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: kızım akıllı olun akıllı 5 1 Yanıtla
    Okan: Ferhat sana önerdiğim beyin naklini bu arkadaşa da anlatırmisin sen tam iyileşemedin gerci 4 1 Orçun Kömür: Ferhat ne iş yapıyon sen ?? 1 0 Serkan Seyyar: Gelinim sen anla 0 0

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