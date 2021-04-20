GÖZLERİNİ KAYBETME KORKUSU YAŞAYAN ADİLE İÇİN SAĞLIK BAKANI DEVREYE GİRDİ - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de hidrosefali hastalığı nedeniyle gözlerini kaybetme riski bulunan Adile Elçiboğa'nın (37) tedavisi için talimat verdi. Elçiboğa'nın, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyat edileceği belirtildi.

Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Adile Elçiboğa'ya, 5 yıl önce hidrosefali (Beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesi) teşhisi kondu. Hastalığının ilerlemesi üzerine gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Elçiboğa, tedavisi için yetkililerden yardım istedi. İnşaatlarda işçi olarak çalışan eşinin de 2 yıl önce bel fıtığı ameliyatı olduğunu ve artık çalışacak kimselerinin kalmadığını belirten Adile Elçiboğa, gözlerini kaybetmek istemediğini anlattı. Demirören Haber Ajansı'nın haberinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adile Elçiboğa'nın tedavisi için talimat verdi. İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yetkilileri, Elçiboğa ile iletişime geçerek ameliyatının yapılacağının müjdesini verdi.

'BAYRAMDAN SONRA SİZİ BEKLİYORUZ DEDİLER'

Ramazan Bayramı'ndan sonra İstanbul'a gideceğini anlatan Elçiboğa, "Haberimiz yayınlandıktan sonra Sağlık Bakanı'mız devreye girdi. Bizi hastaneden aradılar. 'Bayramdan sonra sizi bekliyoruz' dediler. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'nden de bizlerle iletişime geçtiler. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri de evimize geldi. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

'DEVLETİMİZ BU ZOR GÜNDE BİZE SAHİP ÇIKTI'

Adile Elçiboğa'nın eşi Murat Elçiboğa ise devletin bu zor günde kendilerine sahip çıktığını ifade ederek, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden bir müdür aradı. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla eşimin bayramdan hemen sonra tedaviye alınacağını ve devletin bütün imkanlarını seferber edildiğini söyledi. Açıkçası çok sevindik. Daha sonra Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Yine tedavinin devlet tarafından karşılanacağını söylediler. Devletimiz bu kötü günde bize sahip çıktı. Çok mutlu olduk" diye konuştu.

Ailenin iki çocuğundan biri olan lise 1'inci sınıf öğrencisi Funda Elçiboğa (14) da, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sesimize kulak verdi, imdadımıza yetiştiler. Çok mutlu oldum. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.