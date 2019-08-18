Son Dakika Haberleri: Göztepe - Antalyaspor maçından notlar
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Göztepe - Antalyaspor maçından notlar

32 dakika önce

Süper Lig'de ilk hafta maçında Antalyaspor'u Bornova Stadı'nda konuk eden Göztepe'de yeni transferler görücüye çıktı.

Göztepe - Antalyaspor maçından notlar, System.String[]
Süper Lig'de ilk hafta maçında Antalyaspor'u Bornova Stadı'nda konuk eden Göztepe'de yeni transferler görücüye çıktı. Teknik direktör Tamer Tuna, Galatasaray'dan gelen golcü Eren Derdiyok, Anderlecht'ten kiralanan stoper Sanneh ve BB Erzurumspor'dan kadroya dahil edilen sol bek Leo'ya on birde şans verdi. Göztepe'nin en et ekili ayaklarından olan tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin ise maça yedek başlarken, geçen sezondan sakatlığı bulunan İngiliz forvet Cameron Jerome ise kafilede yer almadı.
TAMER TUNA CEZALI
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna geçen sezonun son maçı olan Ankaragücü karşılaşmasında tribüne yollandığı için cezalı duruma düşmüştü. Genç teknik adam 2019-2020 sezonun ilk müsabakasında Antalyaspor karşısında saha kenarında yer alamadı. Maçı tribünden takip eden Tuna'nın yerine takımı sahaya yardımcı antrenör Şakir Özkayımoğlu çıkardı. Tamer Tuna, gelecek hafta İstanbul'da oynanacak Beşiktaş maçında sahalara dönecek.
TARAFTARLAR ŞOV YAPTI
Göztepeli taraftarlar sezonun ilk maçında Bornova Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Maraton ve numaralı tribün kombinelerini haftalar önce tüketen taraftarlar, kale arkası tribün biletlerini de maç öncesi tamamen bitirmişti. Bornova'ya akın eden sarı-kırmızılı futbolseverler atkı, flama, bayrak ve pankartlarla görsel şov yaptı. Göztepe'ye gönül verenler maç öncesi tüm oyunculara teker teker sevgi gösterilerinde bulundu. Konuk Antalyaspor'u da yaklaşık 200 seveni kale arkasından destekledi. Her iki takım taraftarı da centilmenlik rüzgarları estirdi.


Antalyaspor, Tamer Tuna, Bornova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:12 Kaynak: DHA
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