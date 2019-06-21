Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Adebayor iddiası
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Göztepe'de Adebayor iddiası

54 dakika önce

Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli'yi transfer ederek ilk takviyesini gerçekleştiren Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'de Emmanuel Adebayor ismi gündeme geldi.

Göztepe'de Adebayor iddiası, System.String[]
Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli'yi transfer ederek ilk takviyesini gerçekleştiren Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'de Emmanuel Adebayor ismi gündeme geldi.
Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Togolu yıldız için nabız yoklayan yönetim, girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 35 yaşındaki futbolcunun 1 sezon daha kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öğrenildi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın Adebayor'u kadrosunda görmek istediği belirtildi. Kariyerli ve kaliteli bir golcü almayı planlayan sarı- kırmızılılarda Başkan Mehmet Sepil'in bütçe planlaması yaptığı kaydedildi.
Türkiye'deki kariyerine 2016-17 sezonun devre arasında Başakşehir'de başlayan Adebayor, ilk sezonunda 11 lig maçında 6 gol atarak dikkat çekti. Adebayor, 2017-18'de ise 30 maçta 15 kez fileleri sarstı. Ancak geçen sezon forma şansı bulmakta zorlanan golcü futbolcu, 19 karşılaşmada yalnızca 3 defa rakip ağları havalandırdı. Göztepe santrfor mevkisi için Adebayor'un yanı sıra Demba Ba, Jahovic, Eren ve Rodallega gibi isimleri de listesinde tutuyor. İzmir ekibinde İngiliz golcü Cameron Jerome'un ise yeni sezonda da takımda kalacağı ifade edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:35 Kaynak: DHA
Hatayspor, Murat Paluli, Adebayor, Spor
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