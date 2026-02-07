Göztepe Deplasmanda Konyaspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe Deplasmanda Konyaspor'la Karşılaşıyor

Göztepe Deplasmanda Konyaspor\'la Karşılaşıyor
07.02.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, yeni transferlerle Konyaspor'la 21. hafta maçında karşılaşacak. İyi bir form yakaladı.

SÜPER Lig'de ara transferde golcüler Guilherme Luiz, Jeferson, orta saha oyuncuları Musah Mohammed, Filip Krastev, Alexis Antunes ve kaleci Şamil Öztürk'ü kadrosuna dahil eden Göztepe yarın 21'nci hafta maçında Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlığı nedeniyle 3 haftadır takımdan ayrı kalan İsviçreli orta saha Antunes görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Geçen hafta idmanda sakatlanan kaptan İsmail Köybaşı ise kadroda olmayacak. Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Mohammed ve Krastev de ilk kez sarı-kırmızılı takımın kafilesinde yer alacak.

Göztepe, Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ı 6 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a sattı. Olaitan'ın yanı sıra Rhaldney, Ruan ve Ahmed Ildız da sarı-kırmızılılardan ayrıldı. Haftaya 39 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir çıkış yakaladı. Son 10 maçını kazanamayan ve teknik direktörü Çağdaş Atan'la vedalaşıp bir dönem Göztepe'yi de çalıştıran İlhan Palut'u dümene geçiren Konyaspor ise 19 puan toplayıp alt sıralarda kendine yer buldu. Sezonun ilk yarısında Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Kaynak: DHA

Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Deplasmanda Konyaspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi

11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:48
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:44
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
09:32
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
08:23
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
01:41
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 11:20:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Göztepe Deplasmanda Konyaspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.